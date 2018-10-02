林佳龍總部發言人群亮相 用專業對抗抹黑

台中市長林佳龍競選總部發言人群一字排開。（記者張菁雅攝）

2018-10-02 14:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍競選總部發言人群今日首度亮相，由立委張廖萬堅、何欣純領軍，成員包括台中市議員陳世凱、張雅旻、江肇國、謝志忠、律師李宣毅、聶瑞瑩及競選總部新聞部主任林尚賢。身兼總部副主委的張廖萬堅表示，未來9人將秉持「專業、活力、正義」的精神，針對對手陣營抹黑進行攻防，並加強論述林佳龍的政績及政見。

張廖萬堅指出，發言人群中，6位民代涵蓋大台中山、海、屯、市區，都是專業問政且熟悉巿政建設，2位人權律師長年為弱勢發聲，林尚賢則熟悉媒體運作，將根據每位發言人專長分工，就不同議題清楚闡述，並秉持「專業、活力、正義」的精神，讓選戰回歸政策思辯，打一場高格調的選戰。

各發言人的專長，分別為張廖萬堅長期關注教育文化議題；何欣純熟悉台中產業，推動產學研接軌；陳世凱持續關注少子化與高齡化議題；張雅旻鎖定就業議題，落實性別工作平等法；江肇國負責舊城區新生及都市計畫政策；謝志忠則鑽研農業政策及城鄉均衡；李宣毅與聶瑞瑩都是律師，著重司法正義；林尚賢負責媒體文宣和公共政策行銷。

另外，對於林佳龍與國民黨台中市長參選人盧秀燕民調呈現拉鋸情況，張廖萬堅說，林佳龍認真推動市政，未來將透過9人分工，讓政績聚焦，台中市民一向務實、理性，只要讓政績呈現出來，就能勝選。

何欣純則說，這次台中市選舉選情很冷，因為很多選民未表態，造成兩人民調接近，不少選民會到選前一週才決定投給誰，因此未來將回歸政績、政見，不會與網路謠言和稀泥。