不滿被指「夫人干政」 廖婉如告3名嘴

台中市長林佳龍夫人廖婉如（右）、2日下午到地檢署按鈴告名嘴、她說這是她生平第一次告人。（記者楊政郡攝）

2018-10-02 14:37

［記者楊政郡／台中報導］針對國民黨義務副祕書長鄭麗文、資深媒體人蘭萱、台北巿議員徐弘庭，於9月26日TVBS《少康戰情室》節目上，以及蘭萱也在10月1日中廣《蘭萱時間》節目上，疑似未查證信口開河，指廖婉如的奇美博物館拿下台中巿政府舉辦花博展大部分採購標案，她說完全子虛烏有，致其名譽受損，下午在律師聶瑞瑩陪同下，到中檢按鈴控告3人誹謗。

廖婉如說，鄭、蘭、徐等3人，在《少康戰情室》，及蘭在10月1日中廣《蘭萱時間》節目上，引用台中巿議員李中在巿議會質詢林佳龍有關「夫人干政」議題，不但未經查證，加油添醋、三人成虎，還說她主持花博相關會議，其實影片中市長離開後就由副市長接下去主持。

在《少康戰情室》節目中，鄭麗文說，「重點是那個會議（指106年2月14日在巿府舉辦的花博座談會）開到一半，林佳龍就走了耶，剩下他老婆主持會議耶，這太離譜了吧」。鄭麗文還說，「那你（林佳龍）等於你巿長擺明了聽我老婆的，這一切我老婆說了算嘛。」，鄭還截釘截鐵地指控廖婉如說：「她包了很大的案件。」

蘭萱說，「我覺得他（林佳龍）讓他太太去做這個標案，這個部分我真的覺得很糟糕....那她（廖婉如）憑什麼坐在那個地方，然後可以主持會議，然後可以拿那麼大筆的錢。」

徐弘庭說：「我連我太太我都可以願意把她抓到這個位置上，.....一起來開巿政會議，表示我太太的家族所擁有的這個博物館，也可以來拿市府花博的這個標案」。他還指稱，「這種形象的案子大概幾千萬甚至到一億喔，甚至到一億喔，這案子它的range差不多是這樣。」

此外，蘭萱在中廣《蘭萱時間》節目上，也再度提及「外傳花博大部分的規劃是他（林佳龍）的太太所屬的奇美博物館等標到這個案子，所以等於是老公當巿長，標案卻是老婆拿到」，並指「開會的時候，巿長不在了，居然還由夫人代為主持」。

廖強調，她從頭到尾未主持這場花博座談會，她與奇美博物館也沒有參與任何花博標案，這樣的不實指控，又讓有心人一在傳播出去，已對她個人及積極參與社會公益的奇美博物館名譽，造成嚴重傷害。

廖解釋，她當天受邀出席花博座談會分享相關策展經驗，卻被說成代市長主持會義，市長離開就由副市長主持，而她與奇美博物館都未介入巿府任何標案。她個人尊重言論自由，但上述不實的言論透過電視、廣播及網路傳播，已造成她與奇美博物館形象受損，我們還想為社會做事，需要有清白的聲譽和公信力，才不會事倍功半，不得不提出告訴。

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