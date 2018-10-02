選戰倒數！民進黨推新書「六冠王」諷刺侯友宜

民進黨新北市黨部對國民黨新北市長參選人侯友宜的爭議言行、言論集結成冊，出版「你不知道的六冠王 侯友宜」手冊，民進黨立委高志鵬（中）等人舉行記者會指出，侯友宜過去爭議行徑，可以封他為「收租王、躲稅王、切割王、收割王、通靈王、抄襲王」。（記者廖振輝攝）

2018-10-02 13:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕選戰逐漸白熱化！民進黨新北市黨部今在民進黨立院黨團召開記者會表示，針對國民黨新北市長參選人侯友宜過去的多項爭議言論與行為，新北市黨部將於近日出版「你不知道的六冠王侯友宜」手冊，讓外界了解侯友宜拒絕公開辯論，卻在政見上抄襲的不負責任態度。

民進黨立委蔡適應、高志鵬、蔡易餘今召開記者會，抨擊侯友宜在市政表現上不負責任。民進黨新北市黨部執行長李建興說，侯友宜這段期間在市政上的各種態度，都呈現不負責任的態度，他們蒐集侯友宜各方面表現，希望跟所有新北市民介紹侯友宜的六種狀況，包括躲稅王、收租王、切割王、收割王、通靈王、抄襲王。

蔡適應說，侯友宜在先前學校宿舍事件、岳父議題和抄襲政見上，有多項爭議事件讓民眾無法理解，市黨部願意承擔責任，以公開署名方式出版手冊，並接受民眾公開檢驗，呼籲侯友宜不要再透過不願署名、似是而非的言論，應用負責任的態度回應。

民進黨立委高志鵬則說，侯友宜在各項政見上可看到是不斷抄襲蘇貞昌，對於侯友宜打的選戰完全是「一抄、二騙、三不要」，如今市黨部出版的第一版冊子，相信很快就會有第二版，侯友宜稱自己是厚友宜，但實質根本是厚臉皮。