侯友宜汐止市場掃街 遇買菜婦人嗆聲

2018-10-02 13:30

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天到汐止金龍市場掃街拜票，但受訪時遇上婦人嗆聲，婦人問侯友宜「你講反空污我很贊成，但新北市有400萬人口，如果沒有電，缺電怎麼辦？人民生活怎麼辦？」更嗆侯友宜不要只在選舉的時候，一直講空污，真的沒意義。

侯友宜一直想要對婦人解釋，但對方不聽侯解釋就說「謝謝」離去，侯友宜事後解釋，他反對蓋深澳燃煤電廠，但是他並沒有反對蓋電廠，且根據專家學者研究，若不蓋深澳燃煤電廠，到2025年電力的備用容量，距離標準值15％只少了0.1％，有必要只為了這0.1％蓋燃煤電廠嗎？

侯友宜今天到汐止金龍市場掃街，到場後先接受媒體訪問，訪問過程中一名婦人一直想要跟侯友宜說話，現場其他國民黨籍議員參選人的團隊詢問她想做什麼，婦人強調，她只是想問侯一個問題，沒有要做不好的事，加上婦人提著剛買好的菜，周邊的人員並無防備。

就在侯友宜結束媒體訪問時，婦人衝到侯友宜面前說，「我想問你一個問題」，婦人表示，侯說反空污，她都很贊成，大家都要新鮮的空氣，但是她想問，新北市有400萬人口，如果沒有電、缺電要怎麼辦，很多人如果沒有工作，就沒收入，沒有收入，就沒有飯吃也付不起貸款。

至於盧秀燕反對中電北送一事，侯友宜說，這個跟反深澳完全不牴觸，新北市已經承擔3個核電廠，1個火力發電廠，目前新北市提供大台北用電，現在中電北送是討論竹科的用電，以前台電把竹科的用電劃給中部，現在想要劃到北部來，這才是最大的問題。