傳承西拉雅文化 黃偉哲：活化北頭洋飛番文化園區

2018-10-02 12:52

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲今參訪北頭洋平埔文化園區，強調將活化北頭洋飛番文化園區，再現西拉雅傳統文化，讓聚落經濟能永續發展並帶動園區周遭與大北門區經濟發展，讓台南特有的文化生活與景點，成為民眾與遊客駐玩的最佳選擇。

黃偉哲由競選總部發言人郭國文及多位市議員、市議員參選人、北頭洋發展協會理事長楊俊陞及總幹事楊振爚等人召開記者會。

黃偉哲說，台灣的日常與文化是不同時期多元民族與文化交融而成的結晶，保有各時、各地、各族群的菁華與精神。在台灣原住民族並非單一的，正名是為了讓後代子孫知道自己真正的血緣與文化，並且彼此尊重。

台南市是西拉雅的原鄉，西拉雅族在日治時期被歸類為熟番，但戰後未登記為原住民，2005 年在蘇煥智縣長任內台南縣政府認定為「縣定原住民族」，縣市合併改制後延續「市定原住民族」，現在正名運動剩最後一里路，立法院及市府正在爭取新增為中央政府認定的原住民族。

郭國文表示，屬於我們在地的故事與文化特色，正是我們吸引各地遊客來台南的佳題材，因為只有越在地，才能真正走向全球化。

黃偉哲表示，在蘇縣長及賴市長的基礎下，活化「北頭洋飛番文化園區」，進行更快速地完成整體園區建置，其中飛沙崙區保留北頭洋的地形、生態環境、360年荷蘭井，公廨區保存北頭洋平埔夜祭文化和場景，文物館保存平埔文物，飛番墓保留和重現飛番墓歷史場景、故事，觀光步道串聯各歷史場景。

黃偉哲說，會請中央協助讓「辦高寮」、「公廨區」工程施作以及「文物會館區」土地價購及「社區培力」等事宜順利推行，讓正名運動與文化園區的活化同時並進。