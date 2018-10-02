3409人到中市樂成宮領取敬老金 參選人齊聚搶拉票

現場擠滿領禮金的長輩。（記者張瑞楨攝）

2018-10-02 12:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區樂成宮今天（2日）舉辦「慶祝107年重陽節暨第38屆敬老大會」，共發放敬老禮金3409人，再加上每人一份麵線，金額總計380多萬元，有趣的是，許多長輩提早2小時來排隊，東區與南區選區的市議員參選人或助理，也幾乎到齊拉票，宮前廣場擠滿人潮，相當的熱鬧。

樂成宮指出，隨著台灣社會高齡化，今年發放敬老年金人數高達3409人，禮金發送366萬餘元，樂成宮當地與周圍八個里，包括旱溪、干城、東英、東信、十甲、泉源。樂成與東門里，年滿70歲以上共3409人，其中，70至79歲發放600元，共2254人，80至89歲共950人，每人禮金1600元，90至99歲共199人，每人禮金3600元，100歲以上人瑞有6人，禮金各1萬2000元。

今天上午10時發放，但上午8時就有長輩到場排隊，70多歲的陳姓老翁說，他在上午8時就抵達，想趕緊拿到「紅包」，樂成宮則強調，樂成宮每年用於敬老禮金等老人相關福利，金額將近800萬元，約佔樂成宮公益慈善事業金額三分之一，這也是因應高齡化社會，以及遵行「媽祖靈光，庇祐四方，造福社會」的宗旨，重視老人社會福利的程度，堪稱全台各廟宇之冠。

許多候選人也到場拉票，包括民進黨籍議員鄭功進、何敏誠與邱素貞，以及國民黨籍李中、羅廷瑋，無黨籍林學冠等，或由助理贈送扇子、面紙等小贈品，現場相當熱鬧。