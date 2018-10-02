接見回教朝覲團 總統：台灣打造穆斯林友善環境

2018-10-02 12:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天接見「107年我國回教朝覲團」時表示，台灣打造穆斯林友善環境，她期待台灣的穆斯林秉持伊斯蘭和平精神，透過共通文化和宗教，把台灣和伊斯蘭連結起來，促進台灣和伊斯蘭國家的互助互惠。

總統致詞時首先以阿拉伯語「祝你平安」向訪賓表達問候與祝福之意，總統並恭喜大家完成伊斯蘭教中最為神聖崇高的朝覲功課。

總統指出，伊斯蘭教是世界上最有影響力的宗教之一，崇尚和平正義、主張扶弱濟貧精神，對整個社會和諧安定有很大貢獻，她期待大家把伊斯蘭精神更廣泛介紹給國人，同時促進台灣和伊斯蘭世界的交流互動。

蔡總統說，伊斯蘭文化已經是台灣多元文化中重要一環，除了台灣5萬穆斯林以外，還有因為結婚工作等因素來到台灣20萬多名穆斯林朋友，為台灣注入多元豐富宗教文化。

她指出，台灣在主要交通樞紐像台北車站、高雄車站、桃園機場、高鐵台中站或13個國家風景區等地，設置穆斯林祈禱室，並考量穆斯林的飲食和朝拜，規劃旅遊行程時的餐廳和食品認證等，希望打造穆斯林友善環境。

總統提到，連續2年她以不同方式祝福穆斯林開齋節快樂，去年以錄影方式、今年在臉書分享中華文化總會和「台灣吧」製作的動畫影片，希望更多人了解穆斯林文化。

蔡總統表示，今年有來自200多個國家地區、超過200萬人到麥加聖地朝覲，大家是重要一份子，秉持伊斯蘭和平精神，透過共通文化和宗教，希望把台灣和伊斯蘭連結起來，相信大家持續不懈的朝覲功課，是政府推動和伊斯蘭國家交往重要一環和橋樑，請大家繼續協助政府，促進台灣和伊斯蘭國家的互助互惠。