「阿財師」出菜 端出香山生活紓壓區

2018-10-02 12:38

〔記者王駿杰／竹市報導〕年底大選將近，國民黨提名、新竹市長參選人許明財今天再度化身市政總廚「阿財師」，推出濱海生活紓壓帶的「香山生活紓壓區」市政大菜，許明財說，要全力打造香山，讓科技人和民眾有個運動休閒的紓壓去處，也讓親子有活動空間，留下美好記憶。

許明財說，他的建設主軸為「一帶二心三連結」，其中「一帶」濱海生活紓壓帶，包括濕地休閒區和香山生活紓壓區兩種。香山地理區位在竹市南邊，屬於都市邊陲，香山生活紓壓區的中心位置，將以環保、智慧的綠能建築為主，結合周邊各種休閒、運動、生態教育和親子遊戲區，提供高品質的生活空間，打造一個科技人的生活紓壓園區，就可平衡南北城市發展。

許明財說，香山生活紓壓區分為「生態休閒區、水上活動區、親子遊戲區、農業休閒區、極限運動區」等，生態休閒區利用北部最大濕地的優勢，設立復育專區，再請專家有計畫地復育濕地動植物；緊鄰的水上活動區，將藉著新竹的風引進風帆運動；親子遊戲區會建置各式遊戲設施；農業休閒區將引用高科技玻璃屋，做為溫室示範區；的極限運動區則提供各種極限運動設施項目。

今天記者會邀來前市長童勝男，他說，許明財是很務實的人，又有豐富的行政經驗，若由許主政，新竹不只是全台第一，未來還是全亞洲、全世界注目的焦點。