蘇貞昌批新北用電6都最高 新北：就單月討論不公平

2018-10-02 12:41

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上批評對手國民黨新北市長參選人侯友宜「節電就不用蓋電廠」說法，表示新北市用電成長最高、節電為6都之末，無疑打臉，新北市政府經濟發展局則發稿駁斥，表示新北市用電成長目前為6都第四，而用電成長主因是高溫天數較去年增3成、服務業和家庭戶數成長；至於節電成績，目前也並非6都之末。

經發局表示，6都節電最後一名為桃園，並非新北，而新北市今年1～7月相較於去年同期用電節電率為-4.45%，6都目前排名第四。

經發局指出，「新北市用電成長最高、節電為6都之末」說法應是引用昨天議員表示的單月（今年7月和去年7月相比）的說法，但節電成績不能僅就單一月份討論。

經發局指出，新北市家庭戶數、工商家數全國最多，用電成長主要受家庭戶數、服務業大幅成長影響，累計至今年8月，用戶數增加高達1萬8千戶，總戶數6都最高，總戶數較6都之中目前（今年1至7月）節電排名第一的高雄市和第二的台南市多出2至3倍。

經發局表示，用電成長也與氣候相關，今年1至7月高溫時間遠高於去年同期，不像6都部分城市高溫天數還減少，新北市今年1至7月期間冷氣時為去年同期的1.3倍，尤以5月增加幅度最多，這些都是用電成長的原因。