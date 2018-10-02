瓜地馬拉UN未致函也未發言挺台 外交部重申邦誼穩定

貝里斯外長艾林頓於第73屆聯大總辯論發表演說，發言中力挺台灣。（取自聯合國官網）

2018-10-02 11:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯大總辯論落幕，共12個友邦聲援台灣。未提及台灣的友邦包括瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、尼加拉瓜與教廷，其中曾連續四年為台發聲的海地，今年僅致函、未發言，以及瓜地馬拉未致函也未發言，引外界注目。外交部發言人李憲章今天對此表示邦交均穩定，海地參與聯署致函，今年WHA中也公開支持台灣；瓜地馬拉則由於內戰問題，近年聯大議事注重國內議程，「我們尊重友邦聲援方式與場合」。

第73屆聯合國大會總辯論於美東時間1日結束，巴拉圭、馬紹爾、史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯、帛琉、吐瓦魯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、索羅門群島及貝里斯等12個我國友邦高層，在演說中表達支持我國參與落實聯合國SDGs的立場，並籲請聯合國解決台灣2300萬人民被排除在聯合國體系外的嚴重問題。

未提及台灣的友邦包括瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、尼加拉瓜與教廷，其中教廷因非俗世國家，發言一向限於教廷關切的全球性事務，不會就個別國家議題發言，未提及台灣。尼加拉瓜、宏都拉斯個別致函支持我方。海地則參與聯署致函。瓜地馬拉則未發言也未致函。

除了總辯論發言，外交部今天也公開連署致函名單，包括貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、索羅門群島及吐瓦魯等12友邦，為我致函聯合國秘書長古特雷斯；尼加拉瓜、宏都拉斯及巴拉圭則延續去年做法，以個別致函的方式，表達對我方訴求的強力支持。

針對外界關注的邦誼情形，李憲章則說明，邦交均穩定，如海地雖未發言、但參與聯署致函，幾個月前的WHA中也才公開支持台灣；瓜地馬拉在WHA也為台灣發聲，而由於內戰問題，近年聯大議事注重與瓜國國家利益有關的議程。李憲章說，「我們尊重友邦選擇適當的方式與場合聲援」。

而宏國總統日前在訪談中提到歡迎中國擴大拉美影響力，李憲章則說，宏國總統接受媒體訪問，訪談全程我方有所掌握，「外界可能過度解讀了」。李憲章強調，宏都拉斯與我國的雙邊互動非常地好，合作計畫進展順利，此次聯大推案也透過致函方式支持，我方對此表達感謝。

李憲章也說，聯合國推案是整合、長期的工程，除了關注聯大期間友邦的聲援情形，也是全年無休的工作，更是艱困的挑戰，也希望各界了解。