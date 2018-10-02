美懷俄明州將在台設辦事處 蔡總統：雙邊關係更密切

蔡英文總統（前右）今上午在總統府接見美國懷俄明州州長米麥特（Matt Mead）（前左）。（中央社）

2018-10-02 11:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見美國懷俄明州州長米麥特（Matt Mead）訪問團，期待可以深化更多層面的交流，創造更多的機會，讓台灣的學子和產業人才，與懷俄明州的產學界有更多的交流，為產業的發展注入更多的創新和活力。

總統致詞表示，這是米麥特州長第三次率團訪台，而且在過去8年，因為他的努力推動，讓台灣與懷俄明州的雙邊經貿關係不斷升級。總統也提及，去年米麥特州長來到台灣，見證台灣和懷俄明州簽署駕照相互承認協議。在今年2月，他與各州議會領袖，更促成懷州議會通過派駐海外國際代表預算案。

總統接著表示，非常高興懷俄明州「亞太商務辦事處」即將在台成立，這將是30年來懷州首度在海外設立的商務辦事處。她相信，未來雙邊的關係一定會越來越密切。台灣是懷俄明州在亞洲第6大、全球13大出口市場。雙邊的經貿關係互補，因此希望可以深化更多層面的交流。

總統認為，州長所推動的「懷州經濟多元發展方案」（Economically Needed Diversity Options for Wyoming），成功帶動包括科技、能源、農業、還有區塊鏈等產業的成長。這些領域也是台灣現在正積極發展的產業，我們也有很多專精的人才。她知道州長對教育非常重視，因此，很期待創造更多的機會，讓台灣的學子和產業人才，能夠與懷俄明州的產學界有更多的交流，為產業的發展注入更多的創新和活力。

總統表示，米麥特州長此行不但會拜訪我們的農產、畜牧業，這週也會前往台中，了解台灣的能源產業。她也非常期待，透過這次訪問，可以為台灣和懷俄明州之間，尋找到更多合作雙贏的機會，並祝福此行圓滿順利。