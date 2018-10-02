侯友宜反電廠、反中電北送 蘇貞昌：靠反對發電嗎？

民進黨新北市長參選人蘇貞昌到汐止區早市拜票。（記者李雅雯攝）

2018-10-02 11:12

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午9點到汐止區早市掃街拜票，蘇貞昌問競爭對手、國民黨新北市長侯友宜，新北市現有用電缺口仰賴「中電北送」，侯和「反中電北送」的台中市長參選人盧秀燕同框造勢，「請問侯副市長，你是要靠反對發電嗎？新北的缺電怎麼辦？」

侯友宜昨在板橋區競選總部和盧秀燕合體造勢，重申反對火力燃煤發電立場。蘇貞昌今天受訪時指出，對手前陣子拿國外污染影片移花接木恐嚇新北市民，又說節電就不需要蓋電廠，「新北用電成長最高，節電是六都之末」，現在新北市的用電缺口靠的是「中電北送」，侯友宜又跑到台中市結合國民黨市長參選人盧秀燕；盧秀燕反對中電北送，「請問侯副市長，你是要靠反對發電嗎？新北的缺電怎麼辦？」

關於近來侯友宜競選團隊持續攻訐民進黨執政時編列核四預算議題，蘇貞昌今天回應，「這真的就是做賊喊抓賊、真的是顛倒黑白」，民進黨創黨以來堅持非核家園，一直為這個努力，當民進黨第一次執政時，時任行政院長張俊雄停建核四，但國民黨當時在國會是多數，用無止盡的杯葛癱瘓政府，要求非編預算不可，在那種情形下才編了預算，馬英九後來在民意下也是封存了核四，白白多花幾千億，大家都看得出來誰才是擁核的；而馬英九現在還要重啟核四，侯友宜還去請教他能源政策，「請侯友宜直接講清楚，你到底對核四的態度是什麼，用不著這樣子顛倒黑白，做賊喊抓賊。」