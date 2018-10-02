代理任內最後議會會期 陳金德：訴求打造韌性城鄉

2018-10-02 11:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣議會第18屆第8次大會今日開幕，宜蘭縣代理縣長陳金德上午到場致詞，下午則進行施政總報告，這是陳金德任內最後一次參與議會，他致詞時指出，將把握不到3個月的任期，全力實現「韌性城鄉，森林宜蘭」的施政願景，推動治水、植樹與交通等重要政策。

開幕典禮由議長陳文昌首先致詞，他指出，很多現任議員念及過去4年的情誼，下屆也會繼續競選，服務案件一定要在選前完成，他也勉勵縣府人員，能夠利用有限的任期，再創佳績，也希望這次會期，能很有效率地完成。

陳金德致詞時先介紹新上任的文化局長宋隆全、民政處長游宏隆、地政處長賴逸夫、建設處代理處長黃志良及農業處長陳文進，他指出各新任主管學經歷豐富，希望能一起打拚與努力，全力推動各項重大政策，讓縣民安居樂業。

陳金德表示，大會的議程將由他與縣府各單位，進行業務及施政報告，再由議會審查明年度預算，希望議員先進能不吝指教，讓縣府繼續執行「韌性城鄉，森林宜蘭」相關計畫，推動各項施政。

根據縣政府提出的施政總報告，以「韌性城鄉，森林宜蘭」為主軸，希望藉由打造宜蘭的環境韌性、社會韌性、經濟韌性，提升宜蘭對於大環境各式變遷與衝擊的容受力及回復力，讓宜蘭縣民無論面對各式風雨與挑戰，都能透過自我調適而永續發展。