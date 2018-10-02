政院組專案小組調查張天欽事件 賴揆順利報告

國民黨立委2日一早就動員就佔領議場，試圖進行杯葛。（記者劉信德攝）

2018-10-02 10:49

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今至立院進行施政報告，遭到國民黨團杯葛，經協商後民進黨讓步，對於張天欽事件，行政院由副院長施俊吉召集公正人士組成專案小組，對促轉會進行調查，立法院部分則由司法及法制委員會召委、國民黨立委林為洲組成調閱小組，對張天欽事件進行全面調查，國民黨團隨後同意賴揆上台進行報告。

國民黨團因張天欽事件，今早杯葛賴揆施政報告，經1個多小時協商後，民進黨團讓步，立院國民黨團書記長曾銘宗表示，民進黨團答應兩件事，第一，由行政院副院長召集公正人士進行對促轉會公正的報告，並由立院司法及法制委員會組成調閱小組，召集人為林為洲，進行相關調查。

曾銘宗表示，國民黨團希望進一步推動轉型正義，但張天欽事件讓促轉會公信力蕩然無存，國民黨團強力主張，透過行政院副院長組成的調查專案小組，立院司法及法制委員會的調閱小組由國民黨主導，進行外部全面性的調查，調查結果公諸於大眾，回復促轉會公信力，推動促進轉型正義。

曾銘宗也說，立院民進黨團也替行政院答應，賴清德做施政報告時會公開正式道歉說明，國民黨的要求，民進黨已經做到，國民黨會讓賴揆進行施政報告。

立院國民黨團總召江啟臣表示，國民黨提出的訴求正當合理，賴清德作為行政院長，針對促轉會事件必須做出負責任態度跟作為﹔促轉會本身內部檢討報告完全不及格，沒有懲處，哪來正義，國民黨要求行政院要有專案小組作調查，瞭解事情真相，對於將來行政院調查結果，國民黨會繼續監督﹔立院也必須扮演調閱功能，讓行政、立法進行調閱，對社會交代，讓轉型正義繼續走下去。