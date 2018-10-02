公投連署被認定37％不合格 國民黨控中選會違法動手腳：抓到了！

國民黨反空污公投署連署被認定37%不合格，今控中選會違法動手腳。圖為國民黨團一早佔領議場，杯葛行政院長賴清德施政報告。（記者林良昇攝）

2018-10-02 10:53

〔記者施曉光／台北報導〕針對反空污公投案被中選會認定連署不合格率高達37%，國民黨今天上午發布「中選會違法動手腳，抓到了！」新聞稿指出，被中選會認定偽造連署書幾達半數的高雄市，戶政人員明確說明只是依照中選會提供的審查原則審查，覺得有疑義就予以註記，並沒有直接認定這些連署偽造，但依法無權認定連署書是否偽造的中選會，卻逕自認定並刪除，明顯已經違法。

國民黨指出，根據公民投票法第13條，連署書的查對認定是戶政機關的權責，中選會無權作出任何認定，高雄市三民區戶政所主任吳淑惠在接受媒體採訪時說，高雄市戶政人員完全是依照中選會提供的審查原則審查，如發現有不符合規定，戶政人員註記，並把審查結果報表全部送回中選會，『由中選會認定』。

國民黨表示，中選會行政不中立，違背獨立機關應該獨立行使職權的原則，配合蔡政府阻撓人民行使公投權力，而且公然違法，應受全國人民譴責與唾棄，該黨並呼籲中選會懸崖勒馬，今日召開的全體委員會議必須維持獨立機關的公正性，不要知法犯法，成為台灣民主發展的絆腳石。

國民黨在新聞稿中還指出，中選會千方百計要阻撓反空汙等公投案成案，早在今年8月29日中選會主委陳英鈐就說，中選會收到的公投案中，每一案都有大量抄寫的情況，絕不能容忍有偽造行為，大量抄寫必須剔除，然後在9月10日陳英鈐又透過媒體說，國民黨所提3項公投案，有高達6成是大量抄寫，勉強成案只會讓民眾覺得是假的，這種影射汙衊的用意，可以說是司馬昭之心路人皆知。

國民黨質疑，中選會的針對性在9月30日的新聞稿中圖窮匕見，對於反空汙公投案先是搞不清楚連署人數到底是49萬7193人，還是48萬8125人，簽發的公投連署人名冊收據，明顯有偽造文書的嫌疑，然後在官網公布的查對結果又直接認定涉及刑事「偽造文書」達到7萬7194人。

國民黨說，公投是人民展現意志的民主程序，中選會只能形式審查不能刻意阻撓，但現在中選會已經變成「東廠」，成為蔡英文政府戕害人民意志展現的爪牙，民進黨到底在怕什麽？就算無能處理空汙，也不能汙蔑、栽贓反空汙公投案，阻止人民行使公投的權力。