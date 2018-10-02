中市府更換近10萬盞LED路燈 年省1億多元電費

建設局將近10萬盞傳統路燈更換為LED路燈，省電又環保。（記者張菁雅攝）

2018-10-02 10:29

〔記者張菁雅／台中報導〕為達到節能減碳效果，台中市政府建設局將9萬2701盞200瓦水銀路燈，更換為65瓦LED燈，每盞每月電費可節省約90元，106年共省電費1億餘元，故障率也同步下降。

建設局爭取經濟部能源局專案補助，105年、106年分別在8個行政區推動水銀路燈落日計畫，將水銀路燈汰換LED路燈，共更換9萬2701盞，並向台電申辦用電器具變更，以200瓦水銀燈更換為65瓦LED燈。

建設局長黃玉霖表示，汰換工程完工後，市府要求施工廠商履行保固責任，對施工及燈具品質皆達一致標準，一旦發現路燈故障，隨即通報保固廠商並限期修復，如發現有逾期未改善情形，即按契約規定處以罰款。

另外，因LED照明技術及品質日益成熟，發光效率愈來愈高。根據建設局統計，106年LED路燈故障通報率較105年同期下降23.3％，減少約800件通報案件，107年度截至8月底前，LED通報案件也較去年同期減少約1500件。建設局表示，民眾多能體認到LED路燈較傳統路燈更為環保，因此接受度及滿意度也逐步提高，未來會持續爭取經費，逐步推廣全市。