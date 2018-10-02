藍反空污公投是否成案 中選會提告與否下午揭曉

中選會中午開會討論藍反空污公投是否成案。圖為國民黨「反核食、反空污、反深澳電廠」連署書。（資料照）

2018-10-02 10:25

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨為力拚公投綁大選，由黨籍立委盧秀燕所提「反空污」公投，經中選會查對公投連署書發現有7.7萬餘份連署書有偽造情事，中選會更直指這項公投案連署人數49萬7193人，由中選會發給連署書前連署人即已死亡人數有1萬1849人，由於爭議過大，中選會今天中午將召開委員會會議，討論這項公投案是否成案，可在年底選舉合併公投，中選會也將討論，是否循過去慣例對死亡連署等偽造情事提出刑事告發。

中選會今天的會議中午12時30分開始，這場眾所矚目的會議，可望在今天下午有結果。

被詢及中選會今天的委員會會議是否正式決議國民黨反空污公投能否成案，以及就這項公投案涉及偽造部分提出刑事告發？對此，中選會副主委陳朝建表示，中選會的委員會及委員依法獨立行使職權，屆時將尊重委員討論情形，即一切尊重委員會的權責，會依法處理。

據悉，目前有另一說法指此案可能延到中選會下次會議，即16日的會議與國民黨其他2項公投案一起討論，再做最後的認定，中選會官員說，一切還是要看下午會議討論結果而定。

距離年底大選不到2個月，10件全國性公投案中，由國民黨立委、台中市長參選人盧秀燕領銜提出的「你是否同意以『平均每年至少降低1％』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」案已完成查對，有7.7萬餘份連署書有偽造情事，中選會先前表示，其中死亡連署有1萬1849人，約為全部連署人數2.38％，「有相當高的可能性構成犯罪行為」。