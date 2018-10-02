丁守中反空污推肺癌篩檢補助 姚文智譏：頭痛要求做帽子

民進黨台北市長參選人姚文智今至萬華環南市場拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

2018-10-02 09:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中與基隆市長參選人謝立功拋出空污政策，主張補助高風險族群進行肺癌篩檢。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今早受訪時，反批空污引起健康問題是過去國民黨長期累積造成的，把反空污與醫療預算拿來作為選舉操作，這好比是頭痛卻要求帽子要做好。

勤於基層拜票的姚文智，今早再度前往環南市場進行掃街拜票，他表示，算不清楚跑了多少市場，大概跑了4、50個市場，媒體提問，對手丁守中今日也選擇到東湖市場拜票，是否互別苗頭，對此姚文智說，丁是對手，北市選舉三足鼎立，每天都在互別苗頭，市場這麼多也會遇到，但姚還酸說，丁很少有在市場活動的感覺。

媒體順勢追問丁守中提出防治空污政見，將補助受空氣污染的高風險從業人員接受肺腺癌的篩檢。對此，姚文智強調，反空污立場是毫無疑問的，推出能源或相關政策以市民健康為最重要任務。

但姚文智批評，肺癌現在可能是重大死亡的原因，空污引起的健康問題是過去國民黨（執政）長期累積造成的，不該把反空污與肺癌篩檢拿來做為選舉操作，在問題沒釐清、成因是如何，以及相關經費預算怎麼做，這些都不清楚，卻先說反（深澳）電廠，接著提出醫療預算就是藉著選舉在宣傳，打個比方，就好比頭痛卻要求做帽子，國民黨選舉就是這樣。

姚文智表示，肺癌與空污問題要持續改革的，但所有政策都要衡量能源與經濟動能、各種可以調整的方向，審慎穩健應付未來的社會發展，但在選舉拿來誇大與動員，就像是頭在痛，還不斷說應該趕快訂一頂帽子，他不能支持。