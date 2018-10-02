「北深澳、中中火」成選舉議題 賴清德：有點失焦

行政院長賴清德抵達立法院，並針對時事議題受訪。（記者劉信德攝）

2018-10-02 09:56

〔記者林良昇／台北報導〕對於國民黨在年底選戰主打「北深澳、中中火」議題，行政院長賴清德今在立法院受訪時強調，不管深澳或中火都是中央的政策，成為地方選舉主要議題有點失焦，而事實上，台中市長林佳龍解決空污的成績比以往市長好，在政府政策推動下，整體台灣空氣品質只會越來越好，不會越來越糟。

賴清德表示，不管是「中中火」或「北深澳」都是中央的政策，成為地方選舉的主要議題有點失焦，更特別的是，台中的空氣品質越來越好，中火也是幾十年前興建的，林佳龍擔任市長後銳意改革，解決空污問題，在環保署評鑑裡，台中市成績名列前茅，是第一名，若要談台中空氣品質來決定投票，台中市民應看清楚林佳龍解決空污的成績，比以往市長來得好，會正確把票投給林佳龍。

賴清德強調，深澳電廠問題，行政院不只一次公開說明，它是「超超臨界」機組，與現在的林口電廠一樣，未來會用最先進的除污設備，空污排放量跟天然氣發電的排污量一樣，在設備上已經做了最好的安排。

賴清德說，台灣火力發電造成的空污佔台灣整體自行製造的空污的比率僅4到9%，下個月開始，中國空污可能會到台灣來，在這種狀況下，火力發電所排的空污佔整體的空污只會佔2到4%，量並不大。

賴清德強調，政府已經做了處置，不會像以往的火力發電廠，設備不夠好以致空污排放很多﹔現在國際社會科技越來越進步，台灣所採取的「超超臨界」機組是最先進的機組，除污設備也是最先進的，不只有台中也不只有北部，台灣整體空氣品質一定會越來越好。

賴清德說，台電公司火力發電所造成的空污排放量，到2025年時會減排35%，從現在的每年10萬公噸，到2025年會剩下6.5萬公噸，燃煤比率會從現在的40%多下降到2025年的30%，而且是由「超超臨界」機組發電，增加空污減排設備，空污排放量會減少。

賴清德指出，除火力發電廠的空污排放會減少外，其他佔比更大的空污量也會變少，例如移動污染源佔整體空污排放量的33至34%，到2030年公務車、2035年機車、2040年汽車，改成非燃油動力來源，就可以減少30%多的空污排放。

賴清德最後表示，其他包括工廠現在用燃油渦輪要改為天然氣，加上佔比10%左右的餐廳空污排放現在也在輔導，讓餐廳廚房的空污不要直接排放到空氣中，要經過除污設備後才能排放，整體台灣空氣品質只會越來越好，不會越來越糟。