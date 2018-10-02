中梵協議後 陳建仁負重任訪梵諦岡 2中國官派主教同時造訪

副總統陳建仁（圖中）將率出訪梵諦岡」。（資料照）

2018-10-02 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁已受命，預定出席本月14日在梵諦岡舉行已故教宗若望保祿六世封聖儀式，「巧合」的是，教廷同時期間將舉行世界主教會議，預料，中梵簽署協議後的2位中國官派主教也可能與會，形成中梵台三方首次正面在梵諦岡碰面，在外交及宗教上的影響，都受到國際矚目。

教廷9月22日與中國簽署臨時性主教任命協議，為梵中對話歷史性進展。雖然教廷一再表達是教務，不影響邦交，但我方也多管齊下鞏固邦誼，《自由時報》報導，政府規劃由副總統陳建仁率團，出席教廷舉行的已故教宗保祿六世等人之封聖典禮。

綜合媒體報導，這場典禮的同時，教廷於本月3日至28日舉行世界主教會議第15屆常規會議，而目前已知，教廷已經同意中國官派的延安教區主教楊曉亭和承德教區主教郭金才出席本屆會議，這2人是中梵在簽署臨時協議之後，首次有中國主教出席教廷重要活動。也是自若望保祿六世在1965年創設世界主教會議之後，首次有中國主教與會，但如此的會議。

《上報》報導，陳建仁此行負有重責，將在覲見教宗時，傳達我國看待中梵對話及簽署協議的意義，並向教廷重申台梵邦交立場。