盧秀燕在意空污？ 社運人士：根本是找題目打林佳龍

2018-10-01 23:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長選舉，國民黨參選人盧秀燕主打空污議題，並企圖將空污責任推給對手林佳龍。但社運人士陳致豪說，從PM2.5平均濃度比較圖，明明2014年前空污就很嚴重，反而目前逐年朝向好的方向邁進，直批盧秀燕「哪裡在意空污？根本是找題目來打林佳龍市府而已！」

陳致豪在臉書指出，盧秀燕動不動就說台中空污有多嚴重，好像是林佳龍上任才有空污？不過，看了PM2.5平均濃度比較圖，明明2014年之前空污就很嚴重了，而目前則是逐年遞減，朝向好的方向邁進。

「這都是公開的科學數據，結果一堆獃子寧願相信國民黨騙子的嘴，不曉得是在腦殘幾點的？」陳致豪不客氣地說。

陳致豪也點名盧秀燕為了選舉，發起反空污公投說要逼政府逐年降低1%的火力發電。結果國民黨支持，馬英九背書的「核能復辟公投」（講好聽的以核養綠），到2025年燃煤發電還設定在40%，比行政院公告政策目標30%還高，他質疑這根本是用政治正確的議題來操作選舉，卻根本是一場詐騙。

「而這樣竟然還能騙到近50萬份的連署，這真的讓人對台灣社會的智能水平感到憂心啊！」

陳致豪嘲諷國民黨「寧可相信有鬼，也不能信國民黨的嘴。」改善空污是每個人的期望，空污反映的是台灣人應徹底改變生活型態及產業結構，不是一蹴可幾的。他認為，目前政府「非核減碳」的能源政策，正在把台灣帶向能源轉型、綠色島嶼的方向，可預期的附加效果就是境內空污大幅改善。

陳致豪呼籲與其讓自己被國民黨政客欺騙，不如多關心能源議題，支持能源轉型，一起捲起袖子改善空污吧！