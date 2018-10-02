「統派」可吃香喝辣 李戡：魏明仁在中國被渲染成英雄

魏明仁（著迷彩裝者）涉嫌將「碧雲禪寺」改為「五星共產寺」，引發熱議。（資料照，記者陳冠備攝）

2018-10-02 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕建商魏明仁涉嫌強佔「碧雲禪寺」，並改建為「五星共產寺」，已故知名作家李敖之子李戡感慨，根本是一場鬧劇，又碰上中國媒體對台灣事務荒腔走板的報導方式，在台灣沒什麼影響力的魏明仁竟在中國廣泛渲染成了高知名度的大英雄，此事正凸顯出台灣統派「爆炸性增長」的怪象。

李戡2日晚間在東森《關鍵時刻》節目中表示，台灣近年統派陸續增加，台灣民眾不見得知道這些人的存在，因為只要幾個人就能成黨，「他們不一定要在台灣內政部登記，可以自己在中國印名片，就說自己是什麼組織的創始人、黨主席。」

據了解，以前統派團體去中國參訪都是聯合組團，後來發現，只有主要團體領袖能接受採訪、拍照時可以站中心位置（C位）、參加晚宴時可以坐主桌，久而久之，很多人不服氣，於是「自己組個黨，掛上統派招牌，自己做主席，弟弟做副主席，兒子做秘書長，三人成群，到大陸各地參訪、上媒體、站C位、坐主桌」。

李戡指出，像新黨、統促黨應該真的是有理想和使命感，但其他很多黨並非如此。他以魏明仁事件為例，「當時他（魏明仁）把解放軍歌曲和義勇軍進行曲當噪音撥放，透過擾民引起關注」，雖然看在台灣民眾眼中很荒謬，但中國人不懂實際情況，覺得魏明仁是在做好事，幫助他們宣傳共產黨，過去從沒有人在台灣這樣做過，大張旗鼓有個廟、還在升旗，「因此他就糊里糊塗的在中國紅了，被很多人當成英雄。」而此事也是反映出統派在台灣成長的現象之一。