韓國瑜帶小弟「人頭頂罪案」 媒體人批：害死4個警察

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（記者王榮祥攝）

2018-10-02 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜遭爆，25年前擔任立委時，一場黑道喪禮被開槍，韓國瑜「受人委託」帶一名假槍手到台北市大同分局投案，事後查明是「人頭頂罪」，4名員警全被停職吃上官司。對此，資深媒體人王瑞德痛批，韓國瑜在頂罪案被揭發後卻表示與他無關，害死4名優秀的警察真是讓人氣憤。

據《三立新聞網》報導，王瑞德還原這起「人頭頂罪案」表示，1993年9月2日，台北市大同區有一個角頭大哥的長輩去世，因此搭靈堂舉辦喪禮，沒想到有1名男子在捻香時朝人開槍，打中2個人，3個月後當時擔任立委的韓國瑜帶了1名小弟王朝貫到大同分局投案，承辦的員警眼看立委要求不敢不辦，沒想到事後調查清楚，這竟然是起「人頭頂罪案」，4名員警全被停職調查吃官司，有的人還被迫轉行賣水果、開計程車。

王瑞德強調，當時他是主跑這條新聞的記者，該案只有非常資深的記者才知道，「韓國瑜說是樁腳找他幫忙，但其實他是僅憑道上朋友說法，就帶人去投案，身為立委卻完全沒有明辨是非，也沒有過濾！」

王瑞德指出，韓國瑜擔任台北縣議員曾在議會用保溫瓶砸前台北縣長尤清，甚至後來擔任立委還出手打同為立委的前總統陳水扁，「沒辦法說韓國瑜就是黑道，可是他跟黑道走得太近，又迷信暴力問政的方式」，認為韓國瑜就是習慣用暴力手段來解決問題。

針對「人頭頂罪案」一事，韓國瑜受訪時淡淡地說，他只是在做選民服務，「當選民來服務處，拜託你可不可以陪我去警察局，希望警察不要打我的時候，我身為民意代表，我一定要這樣做。」