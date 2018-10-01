與工總座談 賴清德：政府扮啦啦隊有責任解決問題

全國工業總會理事長王文淵（左）呈遞行政院長賴清德（右）「2018工總白皮書」。（記者李容萍攝）

2018-10-01 22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長賴清德1日出席「院長與全國工業總會座談」，接下工總理事長王文淵（台塑企業總裁）呈遞的「2018工總白皮書」，他表示，政府有信心解決企業投資台灣所需的水、電、土地、人力、人才等種種問題，歡迎企業界繼續投資台灣，而工總白皮書所提產業界最關注的八大面向，可化為台灣下一波經濟發展的動力，會責成相關部會積極處理。

賴清德與全國工總理監事先參觀去年底啟用的中庄調整池，隨後共乘遊覽車趕行程，轉往石門水庫依山閣座談，沿途也飽覽石門水庫滿水位、水情正好。

王文淵表示，很感謝賴清德能聽取產業界的建言，這一年來率領行政院團隊努力為企業解決土地、水、電等五缺問題，尤其來到石門水庫，看到政府對水資源調度的各項工程都照期程進行，例如板新二期供水等多項計畫，將可讓北台灣缺水風險大為降低，帶給企業一劑很大的強心針，而在電力方面，明年初前會有許多電廠機組陸續投入供電，工總樂觀其成。

王文淵說，近來國際經濟局勢變化很大，尤其是美、中的貿易戰，工總希望政府能繼續努力，協助台商多元化全球佈局。

賴清德表示，邀請工總理監事前來石門水庫，就是希望大家「眼見為憑」，更加了解政府處理水資源問題的努力；在電力方面，日前他也請工商協進會到桃園林口電廠去看看電力供應情況，「我跟各位報告，今天備轉是7.6％，昨天跟前天是15％」，明年起，從北到南的林口、大潭、苗栗通霄、高雄大林等電廠，在基礎發電陸續併聯後，有信心明年備轉容量在10％以上、備用15％以上。

他說，土地方面，行政院推動「都市型工業區更新立體化發展方案」，讓都市型工業區容積率可提高至法定容積的50％，若在兩年內沒有興建的工業區閒置土地，政府可依

產業創新條例」修正案，以市價媒合供企業使用，必要時可透過拍賣程序，增加土地使用效率；另外，立法院已通過產業創新條例、外國專業人才延攬及僱用法，可招募國際人才，希望在本屆立法院會期能送出「新經濟移民法」，讓企業在人力、人才運用上有更多來源。

賴清德強調，台灣的產業發展，企業就如同球員，政府則扮演啦啦隊及後援會的角色；大家所提的問題，政府有責任解決，與企業共同合作，在國際的競賽上共同贏得球賽。