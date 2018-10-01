陳致中槓上韓國瑜 搬出阿扁被毆過往相互攻防

2018-10-01 22:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳致中今晚透過臉書向韓國瑜開嗆，指出父親阿扁從前被（韓）痛毆受傷雖是往事，但韓國瑜現今咒罵唱衰霸凌高雄，形同雙拳打在高雄鄉親胸膛，呼籲鄉親用選票討回尊嚴；韓國瑜陣營說明，曾對過往在立院發生的事件公開道歉，希望別因選舉就重炒舊話題，至於形容高雄又老又窮是事實，並非咒罵唱衰，只要當選市長，一定設法讓高雄又年輕又有錢。

陳致中晚間在臉書指出，我的父親被痛毆受傷送醫雖已是往事，但韓國瑜此時此刻咒罵、唱衰、霸凌高雄，形同揮舞雙拳打在高雄鄉親的胸膛上。

他說，高雄人民可以接受不分青紅皂白就揮拳揍人的暴力市長嗎？呼籲鄉親用選票討回高雄尊嚴、自信與公道吧！

韓國瑜陣營表示，韓國瑜參選高雄市長，當然希望高雄發展越來越好，怎可能「咒罵唱衰霸凌高雄」？那豈不是自找死路？韓國瑜形容高雄又老又窮，講的是事實，只要當選市長，一定設法讓高雄又年輕又有錢。

至於20幾年前發生在立院的衝突事件，韓陣營表示這與當時時空背景有關，他認為當時陳水扁用「養豬」形容退撫會編列榮民相關預算，已嚴重汙辱榮民尊嚴，曾強烈要求陳水扁收回「養豬」字眼，陳水扁卻置之不理，才會發生衝突。

韓陣營指出，針對立法院「言語暴力」與「肢體暴力」事件，當時民進黨主席施明德特地出面協調，韓國瑜也有公開道歉，並讓往後立法院不再出現挑撥族群對立紛爭，韓國瑜希望民進黨不要因為選舉到了，就重炒舊話題。