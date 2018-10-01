獎金當醫藥費 屏監首位全國模範公樸榮譽假當病假用

劉坤星是維繫屏監「鼎新」醬油品牌信譽的靈魂人物。（記者李立法攝）

2018-10-01 23:51

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄出現首位全國模範公務員，他是維繫「鼎新」醬油品牌信譽的靈魂人物劉坤星，掌管醬油工場12年克盡職責，卻因此積勞成疾，政府獎勵他的5天榮譽假和5萬元獎金都當成住院用病假及手術費，典獄長簡文拱既感動又不捨，隨即補假簽獎，表彰他的工作精神。

屏東監獄依傳統釀造法生產的「鼎新」醬油，是全國各監所最暢銷的技訓產品，每年挹注國庫近6000萬元，屏監醬油從原料的把關到前、後製10多道製程都必須緊盯，醬油工場業務繁重，擔任場長的主任管理員劉坤星，是維持整個廠房及生產線運作的總舵手。

劉坤星說，接手醬油工場開啟了他學習之路，他上大學修學分，請教學者專家在實際操作過程中所遇到的問題，搞清楚每道流程的關鍵及訣竅，然後培訓收容人擔任醬油工，年營業額從接手時的1200萬元，增加到去年的近6000萬元，每年要賣出超過500噸的醬油。

典獄長簡文拱說，擔任醬油工場場長的壓力不小，劉坤星自我要求高，將工場管理得井然有序，讓許多收容人學習到一技之長，為充裕國庫及矯正工作貢獻良多，今年提報獲選全國模範公務員，是屏監首位獲此榮譽者。

副典獄長蘇維闊說「別的模範公務員是拿這筆獎金出國犒賞自己，劉坤星卻拿來當醫藥費」。也許是操勞過度，劉坤星5月間因身體不適被檢查出有心肌梗塞問題，須進行心導管手術，於是將法務部獎勵他的榮譽假當病假用，偷偷跑去住院裝支架。

簡文拱感動之餘，除補假簽獎嘉勉劉坤星，並啟動醬油工場業務交棒機制，從管理人員中物色適合人選交由劉坤星培訓，延續「鼎新」醬油優良傳統。