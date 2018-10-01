「五星共產寺」遭夷平 魏明仁落跑西安獲迎「民族英雄」

怪手連日趕工，違建拆除進度已完成80％。（記者陳冠備攝）

2018-10-01 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕建商魏明仁涉嫌強佔「碧雲禪寺」，並改建為「五星共產寺」，如今因違反建築法遭彰化縣政府拆除，今（1日）天進入拆除第6天，目前2樓以上建物已全部夷平，拆除進度已完成80%。坊間盛傳「魏明仁已落跑」的消息則被國安單位證實，他在27日晚間買一張單程機票到香港，另有媒體報導，魏明仁昨（9月30日）抵達中國西安，也間接證實魏明仁的確已出境。

針對魏明仁落跑到香港一事，彰化縣長魏明谷強調，這是魏明仁個人行為，但「五星共產寺」高達500多萬的拆除費用，縣府則會依法向所有人魏明仁的姊姊魏素丹索討，絕對會討到底。

據《蘋果日報》報導，記者致電給魏明仁，接電話的則是魏明仁的妻子，被問到丈夫是否已到香港？魏妻回答「沒有、沒有」，強調丈夫魏明仁還留在台灣，並反問「他為什麼要逃跑？」

不過《蘋果日報》接獲爆料指，魏明仁已經在昨（30日）天抵達中國西安，甚至還有照片為證，等於間接證實魏明仁人早已離開台灣；照片中可見，魏明仁飛抵西安時還有人前來接機，並在紅底黑字的小海報寫著「熱烈歡迎民族英雄魏明仁再回西安」，魏明仁則和2名拉著小海報的接機人士合照。

報導指出，今晚魏明仁老婆再接獲電話，被詢問魏明仁是否在中國，她笑說「他人在台灣阿」，至於人在「南投還是台北」，她則回應「在台北阿」，但當告知魏妻有掌握一張魏明仁昨在中國西安機場的照片時，她的態度馬上轉為低調，僅說之後再回電就連忙把電話掛掉。

魏明仁去年今日在彰化縣二水碧雲禪寺升起五星旗，還高唱起中國國歌義勇軍進行曲，慶祝中華人民共和國國慶，妄想自己可以把佛寺打造成共產主義基地，但此舉引起台灣人民不滿、引起社會同仇敵愾，彰化縣政府則在上月26日執行公權力，強拆這座違章的「五星共產寺」，並邀請民眾在2日拆除的「頭七」，見證這段「抗共成功」歷史。

國安單位掌握，魏明仁在27日晚間買一張單程機票到香港；另有媒體報導，魏明仁30日已抵達中國西安。（資料照）

彰化「五星共產寺」2樓違建物已經幾乎剷平。（記者陳冠備攝）

彰化之恥「五星共產寺」拆除順利，民眾戲稱「抗共成功」，縣府2日將開放地方民眾見證。（記者陳冠備攝）

五星共產寺鋼筋用料多，拆除大隊震壞不少工具，苦不堪言。（記者陳冠備攝）