公投綁選舉 南市選務加警衛需2.3萬人

地方選舉加上公投，南市將開設1322個投（開）票所，選務人員人力沒問題，但擔任警衛的各警分局，還要負責原地方治安工作，警力調派吃緊。（資料照，記者楊金城攝）

2018-10-01 22:41

〔記者楊金城／台南報導〕11月24日台南市長、議員、里長選舉加上公投，南市將開設1322個投（開）票所，選務人員人力沒問題，但負責各區選務中心、投（開）票所、選票戒護警衛的警力，還要負責原地方治安工作，警力調派比選務人員還要超時上班，警力吃緊。

基層員警說，從選票戒護到投、開票，計票後再護送選票和公投票回各區選務中心，勤務時間恐需長達18小時，「人不是鐵打的」，如何調配人力、分派勤務時段需要好好規劃。

這次南市將開設1322個投（開）票所，台南市選委會代理副總幹事姜淋煌說，地方選舉加上公投，初估全市選務工作人力（含警衛）需要2萬3千多人，因增加公投，選務人員估增加5千人。投（開）票所的主任管理員、主任監察員、管理員目前人力需求沒問題，感謝教師和公務機關支援，預計10月下旬辦理選務講習，警衛則由警察局支援。

南市溪北基層區公所負責招募各區選務人員，如果不足，也可外聘臨時工，人力沒問題。選務人員1天薪資2200元，主任監察員2800元，主任管理員3400元，因增加公投選務，中選會研擬增發加班費和至少補假一天。

為縮短開票、計票時間，這次也將先領投地方選舉票，再領投公投票，公投票計票也不須逐張計數。

但選務時間超長，警察還要負責原地方治安，警衛勤務的人力調派傷腦筋，南市警局局長黃宗仁說，目前保安科正討論研擬所需人力配置規劃，因各分局人力吃緊，局本部、直屬隊（市刑大、交大、保大、婦幼隊、少年隊）都要支援分局人力，也要求所長須與員警溝通，調派好勤務時段，務必讓選舉加公投平安順利舉行。