獨家》太歲頭上動土！南投竹山鎮長辦公室傳被搗毀

南投縣竹山鎮公所鎮長辦公室遭人搗毀，桌上強化玻璃碎裂掉落滿地，電腦鍵盤、墊子、電視遙控器等物品，也都四處散落。（記者謝介裕攝）

2018-10-02 00:17

〔記者謝介裕／南投報導〕太歲頭上動土﹗南投縣竹山鎮公所鎮長辦公室1日清早傳出被搗毀，不但桌上強化玻璃碎裂掉落滿地，連電腦鍵盤、電視遙控器、鎮長名牌等物品，也都四處散落，但弔詭的是，物品均未短少，顯然不是為了行竊，警告意味相當濃厚，確實原因有待警方深入調查、釐清。

竹山鎮公所清潔人員1日早上前往鎮長辦公室，一打門準備進入屋內打掃時，即被眼前好像被颱風掃過般凌亂的景象嚇到，加上是週休2日後的第1個上班日，公所員工們起初還以為遭小偷闖空門，但向竹山分局報案後，警方前來蒐證、清查，結果發現鎮長室內並無任何物品遭竊，也才排除竊嫌所為。

值九合一選舉敏感時刻，包括獲民進黨提名尋求連任的鎮長黃丹怡在內，此次竹山鎮長選舉總共有3人角逐，外界懷疑該意外可能與選舉恩怨或公所人事問題有關？尤其，黃丹怡擔任鎮長以來，主秘人選就換了7次、工務課長也換了5次，加上鎮長室門把並未被破壞，可不可能是公所內部員工挾怨報復？

警方表示，針對該案已成立專案小組，也將秉持「大膽假設、小心求證」原則深入調查，目前也已積極調閱公所周邊的路口監視影帶，以利早日將嫌犯逮捕到案。

黃丹怡係竹山鎮第1位女性鎮長，且締造素人首次參選就當選鎮長的紀錄，執政以來，雖然人事十分不穩定，外界褒貶不一，但將精減人事省下來的經費，開辦全民投保意外險與生育補助每胎獎勵金3000元的創舉，的確深受鎮民支持及認同。

黃丹怡指出，她是以企業經營模式推動鎮務，只要同仁認真工作，人人都有機會擔任主秘或課室主管，且會定期讓主管輪調，以達到「滾石不生苔」的目的，讓各主管熟悉彼此業務，改善公務員過往墨守本位的陋習，尤其，主秘既然是幕僚長，便應有更多的歷練，才能讓為民服務的工作更加落實。

針對該意外發生的原因，她說，自己也不清楚，但既然已報案，便交由警方調查，也希望外界勿多加揣測，她同時也考慮向警方提出隨扈申請，以確保人身安全，警方則回應說，只要她提出，便會依候選人安全警衛派遣作業規定辦理。

南投縣竹山鎮公所鎮長辦公室遭人搗毀，桌上強化玻璃碎裂掉落滿地，現場一片凌亂。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮公所鎮長辦公室遭人搗毀，連寫著鎮長黃丹怡的名牌也掉落在地（右下）。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮公所鎮長辦公室遭人搗毀，竹山分局員警據報後，前往現場會勘調查。（記者謝介裕攝）