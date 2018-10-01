是建設還是掏空財政？ 鎮代槓鎮長

何惠娟記者會還以行動劇方式暗諷鎮長周義雄拖垮公所財政，債留子孫，周義雄則發聲明保留法律追訴權。（記者佟振國攝）

2018-10-01 19:53

〔記者佟振國／南投報導〕是建設還是掏空財政？南投縣埔里鎮民代表何惠娟今強烈質疑年底將卸任的鎮長周義雄，近4個月來透過向代表會墊付案追加8750萬元公共工程預算，嚴重拖垮財政，公所財政課則強調工程墊付案均早有匡列財源，絕對沒有舉債，鎮代的質疑完全子虛烏有。

鎮長周義雄拒絕表示意見，僅發表簡短聲明，強調選舉期間，對於候選人造勢行為（何惠娟將參選縣議員），公所及其個人基於行政中立原則不予評論，如涉及妨害公所及個人名譽，將保留法律追訴權。

鎮代何惠娟今天透過行動劇方式表達對埔里財政的憂心，表示公所今年度預算增編4000萬元，為建殯儀館貸款6000萬元及購地近6700萬元，還向銀行貸款5500萬元，今年5、9月向鎮代會提起工程墊付案金額高達8750萬元，金額龐大，幾乎打破歷任鎮長紀錄。

何惠娟強調，前主席蔡淑芬曾立下墊付案金額超過50萬元須由所有代表同意才能追加之例，如今卻由主席蔡文仲、副主席黃世芳就能決議，完全將鎮民代表會變成公所的鎮民代表課。

公所財政課長馮玉芬表示，墊付案工程經費來自遺產、贈與、地價、房屋等稅收，以及中央補助款、各管線單位施工所繳交的道路挖掘基金，並無舉債損及公所財政等問題。

蔡文仲、黃世芳均強調，代表會休會期間由主席同意公所墊付案是慣例，定期會時會細項審議，而且這些公共建設包括道路、排水溝等，是依在地33里里長、居民建請，甚至也有代表建議案去執行，公所既然有財源，也應鎮民需求去做建設，何擔任5屆鎮代，對墊付案流程應再清楚不過，之前從無意見，為何現在才又覺得他們不對？