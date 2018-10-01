柯P質疑平均月薪5萬「怎可能」 Kolas：柯市長誤會了

賴清德（右3）陪同全國工總理事長王文淵（左3）等人視察桃園市大溪區中庄調整池。（記者李容萍攝）

2018-10-01 19:02

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長賴清德5月表示，國內勞工平均薪資接近5萬元，引發議論，台北市長柯文哲昨受訪被問到此事笑說「怎麼可能啦，這不是什麼票選幹話王，會被人家罵翻就是這樣」；賴清德今日陪同全國工業總會理事長王文淵等人視察桃園市大溪區中庄調整池，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）受訪表示，賴院長發布政策有憑有據，「是柯市長誤會了」。

Kolas表示，柯文哲擔任市長4年，做為國家首都的市長應非常清楚，什麼叫每月平均總薪資，這是國際勞工組織都用的標準，員工每個月月薪、加上加班費、年節獎金、年終獎金及紅利，所有全年薪資除12，成為每月平均總薪資，這個指標是各國用來權衡經濟發展非常重要指標，所以，恐怕是柯文哲「誤會了」，如果不是誤會，也請柯的幕僚再幫忙解釋。

Kolas還說，「賴院長有憑有據、講事實」，希望企業界衡量過去10年來一路成長的每月平均總薪資，應衡量與勞工分享經濟成長的果實。

王文淵受訪表示，台塑聘用一個員工的成本，包括健保、福利等成本平均11萬元，台塑員工的最低平均薪資也超過5萬元。

全國工業總會常務理事長何語提到，今年主計處發布平均薪資4.89萬元，是包括薪資、紅利、津貼所有總收入，目前製造業平均薪資3.98萬元，賴清德講的平均薪資5萬元，應是勞工總體薪資包括年終獎金、紅利、津貼、生產獎金在內，而製造業平均薪資又比服務業高。