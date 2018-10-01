涉賄、貪汙、重複登記 宜蘭4人喪失參選資格

2018-10-01 18:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣選委會審核五合一大選參選人資格，登記參選的451名村里長中，有1人因重複登記，喪失參選資格，另有2人因違法選罷法，被判資格不符；另外，宜蘭市縣議員參選人李漢銘，因曾涉賄被法院判刑確定，也喪失參選資格，但還須送中選會審定才會確定。

下屆地方大選，宜蘭縣長有5人登記、縣議員有74人、村里長有451人、鄉鎮市長有32人、鄉鎮市民代表則有232人完成登記。

宜蘭縣選委會日前召開委員會，審定參選人消極資格，頭城鎮新建里里長參選人王新驊（原名王宗妙），因違反選罷法26條第2款，曾犯貪污罪，且經判刑確定，依法不得登記為候選人。

壯圍鄉復興村長參選人林立賢，因重複登記村長、鄉民代表候選人，依選罷法25條規定，喪失參選資格。

宜蘭市北門里長參選人陳棟樑，今年6月因犯不能安全駕駛罪，被宜蘭地院判刑3個月，但陳在9月13日才易科罰金執行完畢，超過8月31日大選登記截止日，因此喪失參選資格。

選委會指出，宜蘭市縣議員參選人李漢銘，則是曾涉及賄選，經查證法院、地檢署、警察機關後，確定李因涉賄被法院判刑確定，依法不得登記為候選人。

另外，頭城鎮民代表游源杰，因妨害自由罪嫌，9月10日被地方法院判刑，雖判決日已過登記日，選委會仍准予登記，但選委會說，若游在11月18日公告候選人名單前，刑期尚未執行完畢，將會撤銷候選人資格。

選委會表示，縣長、縣議員選舉主管機關為中選會，李漢銘喪失參選資格，已通過初審，但還要函報中央審定才會確定；至於其他喪失資格的參選人，已行文各鄉鎮市公所通知個人，參選保證金則會依序退回。