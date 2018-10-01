中國國慶五星寺夷平 10/2拆除「頭七」廣邀民眾見證

怪手連日趕工，違建拆除進度已完成80％（記者陳冠備攝）

2018-10-01 20:23

首次上稿 18:27

更新時間 20:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕去年今日建商魏明仁於彰化二水碧雲禪寺升起五星旗，高唱起中國國歌義勇軍進行曲，慶祝中華人民共和國國慶，他夢想佛寺能成為共產主義基地，殊不知是挑戰台灣人民對民主的包容力，引起社會痛仇敵愾。一週前彰化縣政府執行公權力，強力拆除這座違章的「五星共產寺」，一年後的今天，曾是國內歌頌共產主義的最高平台已灰飛湮滅，明日就是拆除「頭七」，彰化縣政府將開放現場，邀請民眾見證這段「抗共成功」歷史。

彰化大違建「五星共產寺」進入拆除第6天，目前2樓以上建物已全部夷平，彰化縣政府建設處長劉玉平說，拆除進度已完成80%，基本上違建物已算夷平，今日將繼續拆除1樓正殿，但無法全部鏟平，要預留空間給拆除的土方跟鋼筋清運，清除後再拆除，另外基於山坡地水土保持，地下1樓擋土牆預計保留。

2016年12月21日魏明仁首次在「五星共產寺」升五星旗，去年10月1日更大聲舖張，邀請數百名親共民眾舉辦中共國慶，揮舞五星旗，引起國人反感，這次彰化縣政府祭出鐵腕，雷霆厲行強拆五星寺，國人一片叫好，認為政府終於拿出魄力「抗共成功」！

由於拆除現場進行封山管制，不少地方民眾無法其門而入，希望能入內參觀，彰化縣政府聽取民意，將在明日拆除第7日，開放現場邀請民眾入內見證，彰化縣長魏明谷也會到場慰勞拆除人員，一起見證共產基地拆到最後一磚一瓦。

彰化「五星共產寺」2樓違建物已經幾乎剷平。（記者陳冠備攝）

彰化之恥「五星共產寺」拆除順利，民眾戲稱「抗共成功」，縣府明日將開放地方民眾見證。（記者陳冠備攝）

1周前，五星共產寺是一座3層樓的雄偉建築。（彰化縣政府提供）

五星共產寺鋼筋用料多，拆除大隊震壞不少工具，苦不堪言。（記者陳冠備攝）