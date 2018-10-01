扯上器官買賣爭議 恩師朱樹勳為柯文哲抱屈

2018-10-01 17:07

〔記者何玉華／新北報導〕台北市長柯文哲捲入帶病人到中國進行器官移植的爭議，柯文哲恩師、前亞東醫院院長朱樹勳受訪為柯文哲喊冤、抱屈，指柯文哲為人正派，不可能違反法令進行器官買賣；朱樹勳說，柯文哲照顧的都是加護病房的重症病人，哪有時間、哪有病人可以帶去中國進行器官移植？

現任「徐元智先生醫藥基金會」副董事長的朱樹勳說，他當外科主任時，指定柯文哲照顧加護病房的病人，因為加護病房很忙，因此他讓柯文哲不用看門診、不用收住院病人。

朱樹勳說，看門診，病人有需求向醫生要求器官移植，醫生才有機會跟有器官移植需求的病人接觸；柯文哲沒有看門診，病人都是開過刀的重症病人，哪有時間帶病人去中國、哪有病人可以帶去中國進行器官移植？

對於柯文哲多次到中國演講，朱樹勳說，在柯文哲的努力發展下，台灣的葉克膜在世界是很有名的，很多地方找他去演講，演講葉克膜的使用時機、如何使用，受邀到中國演講是有可能的。

朱樹勳強調，台灣的人體器官移植條例明確規範器官不准買賣，甚至捐贈器官的家庭和接受器官捐贈的家庭也不讓他們互相來往、接觸、認識，就是預防器官買賣；柯文哲是一個很正派、有話直說的人，不可能做違法的事情，「這是我絕對認為不可能的事情，非法的事情他不會做」；朱樹勳認為，柯文哲太冤枉 被冤枉了。