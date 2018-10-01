柯市府文基會再惹議 人事費不透明、酬庸副總監

2018-10-01 17:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市文化基金會長期淪人事酬庸黑機關，台北市議會教育委員會今審預算，竟發現其人事費明年將達1.9億元，比今年多609萬餘元；議員不滿文基會沒績效還多要錢，文基會坦言，明年剝皮寮歷史街區將活化，增聘3位營運人員及人事費，其中副總監薪資近6萬元；但此言更讓議員質疑台北市政府又在搞選舉人事酬庸。

文基會預算高達6.3億元，其中人事費就達1.9億元。議會教委會召集人陳重文發現，文基會聘用265人，竟比文化局人員還多，且文基會人數不變，卻出現人事費逐年增加怪現象，細究發現文基會動手腳，砍掉薪資較低人力，卻將人事費召聘更高薪人員，結果文基會請了一堆副總監，就連參觀人潮下滑的松山文創園區就有兩位副總監。

陳重文指出，文基會就是選舉酬庸單位，但今年胡亂編列預算，就連沒運作的台北藝術中心，都要增聘1位副總監、26位人員，豈料，文基會將此人事費藏在藝穗節、兒童藝術節的預算中；文基會預算已被議會暫擱四次，眼看本週五議會就要休會、將預算法案清倉，文基會迄今仍在硬撐，不願公布人事費細項，規避議會監督，議會今天再度暫擱預算。

今教委會審議預算，文基會仍企圖將1.9億元人事費包裹式闖關，但無法解釋為何增加600萬元？一旁的文化局長鍾永豐僅能照本宣科解釋，增加人事費應是基本薪資調整。但議員許淑華直呼，松菸文創園區人潮每況愈下，沒有績效還要調薪？只見文基會副執行長張益贍頻與文基會管理部總監黃文彥頻討論，黃才坦言，明年增聘剝皮寮副總監。

黃文彥受訪表示，原本剝皮寮歷史街區由台北電影節團隊營運，但其專業性不一樣，畢竟影展單位負責空間營運，近兩年發現無法發揮剝皮寮的營運，也會消耗辦影展的能量，因此要找一位了解空間營運的專業人士，才會增聘薪資近6萬元的副總監、2名專員。未來剝皮寮仍會做電影協拍場地，但會結合西門紅樓力量，活化空間，讓藝文團體常駐。