肺癌篩檢補助 國民黨中台四縣市長參選人連署支持

在前行政院長張善政（右2）見證下，南投縣長林明溱（右1）、雲林縣長參選人張麗善、台中市長參選人盧秀燕、彰化縣長參選人王惠美醫療顧問團團長蔡明忠（左3至左1）承諾當選後將補助民眾進行肺癌篩檢。（記者張菁雅攝）

2018-10-01 16:08

〔記者張菁雅／台中報導〕前行政院長張善政發起肺癌高風險族群早期篩檢補助，今日獲得國民黨台中市長參選人盧秀燕、南投縣長林明溱、彰化縣長參選人王惠美、雲林縣長參選人張麗善共同承諾支持。盧秀燕更加碼宣布，她若當選市長，義交、義警全面免費篩檢。

張善政與盧秀燕、林明溱、張麗善及王惠美醫療顧問團團長蔡明忠今日在台中市共同召開記者會，張善政舉出多項案例，說明肺癌早期篩檢的重要性。

張善政也說，以低劑量電腦斷層掃描篩檢肺癌，一次費用約4000至5000元，若補助一般民眾一半費用，高風險者則建議免費檢查，依照中部4縣市15所教學醫院、地區醫院每年能做的肺癌篩檢能量估算，4縣市1年經費不到2億元，數目不是很大，也不是亂花錢的政見，而是能真正照顧民眾的政見。

盧秀燕、林明溱、張麗善及蔡明忠當場承諾支持，並共同簽署「改善空污，我能做到」支票。盧秀燕更表示，中部地區從去年開始，肺癌躍升為癌症第一名，現在每吸一口氣，都有致癌危險；而全市約有5000位義交、義警，每天站在街頭協助維持交通、治安，被迫呼吸髒口氣，因此，她若當選，義交、義警將全部免費檢查。

對此，衛生局代理局長陳南松表示，相對於補助肺癌篩檢，市長林佳龍更重視投入資源在「空污改善」，努力讓包括義警、義交在內的全體市民，甚至中部鄰近縣市民眾，都能共同呼吸更乾淨的空氣；另外，台中市肺癌發生率跟死亡率在全國中段班，請外界不要污名化台中的真實狀況。

陳南松也指出，低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）進行過程會衍生肺癌假陽性過高，以及過度輻射暴露、過度診斷等問題，國民健康署目前並未將LDCT作為大規模肺癌篩檢方式，台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國放射醫學會也聯合訂定「低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」，非高危險個案不建議做肺癌篩檢。因此，高危險族群宜由醫師專業評估後再決定是否接受LDCT，以免引起不必要的恐慌。