在罵誰？ 他開砲嗆：國民黨大老別扯韓國瑜後腿！

2018-10-01 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕年底選戰逼近，其中高雄市長選情也備受外界關注，國民黨派出奇兵韓國瑜，對決在地深耕20多年的民進黨參選人陳其邁，近期民調依然由陳其邁保持領先。但國民黨前立委孫大千30日則在臉書發文嗆，要國民黨大老們不要扯韓國瑜後腿，引起許多網友熱議「國民黨大老」到底在指誰。

「真的是夠了！請黨內的各位大老和天王放過韓國瑜吧！」孫大千以此為題在臉書表示，當初韓國瑜單槍匹馬到高雄開疆辟土時，要資源沒資源，要人脈沒人脈，你們那時候人到底在哪啊？針對韓國瑜目前民調略有起色，孫直言「絕不是靠著國民黨的光環、深藍的基本盤，更不是靠著諸位大老和天王的加持」。

孫大千認為，這些大老們跑去湊熱鬧、搶功勞，就走回藍綠對決的老路子，「根本就是幫倒忙，扯後腿的自私行為」。他還怒批，「請捫心自問，你們在高雄市到底還有沒有票啊？你們跑去站台造勢到底能不能為韓國瑜加分啊？你們現在絡繹不絕的往高雄市跑，究竟是為了助韓國瑜一臂之力，還是想累積自己的政治能量呢？」

文章一出引起網友熱烈討論，也紛紛猜測孫大千指的「國民黨大老」可能是馬英九、吳敦義、朱立倫等人，不少人則批評，「你被盜帳號了嗎XD傻眼豬隊友」、「已經有人在吃味兒了，唉國民黨都已快被滅黨了還在想內鬥，真要是如此，真的是被滅了算了」、「自己不幫忙助選，只會講風涼話，團結一點不行嗎」、「孫大千先生，你才夠了！ 可笑無知的言論」。