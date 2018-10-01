盧秀燕：老人健保補助不排富 林佳龍：免費的最貴

2018-10-01 15:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕主張老人健保補助不排富，市長林佳龍今日表示，市府落實老人健保排富，符合社會的趨勢，盧秀燕的主張說到底，最後仍由納稅人，甚至是下一代負擔，且「免費的最貴」，若間接導致健保崩潰，還是全民受害。

市議員曾朝榮在議會總質詢說，前市長胡志強執政13年期間，未經過仔細的財政分析，到執政最後一年才突然提出老人健保補助政策，結果還是大輸21萬票，鄰近的苗栗縣、南投縣民仍要自行繳健保費，如果大家都遷戶籍到台中，台中財政如何支撐。

林佳龍答詢指出，盧秀燕主張恢復不排富的老人健保補助，但說到底，最後的保費仍由納稅人，甚至是下一代負擔，而市府則以負責任的態度落實排富，持續提供低收與中低收入健保補助，且目前健保已不鎖卡，長輩的就醫權益不會受到影響。

目前台南市未提供健保補助，台北市也將補助門檻提高到70歲以上，監察院認為健保補助並非法定支出項目，正所謂「免費的最貴」，所以專家學者也都認為健保應回歸由家庭支出，若健保制度崩潰的話，將會是全民受害。

市府也將省下的補助費用加上新編預算，新增10多億元的經費投入長青學苑、關懷據點、老人共餐與長照福利上，讓老人家能得到更好的照顧，相反的盧秀燕的主張都是要花錢，如此為選舉的政策買票，最終仍要由年輕人負擔，導致在網路上惡評如潮。

林佳龍強調，近期市府擴大「敬老愛心卡」使用範圍，使以社會投資的理念，與純粹補貼完全不一樣；他舉例，老人家1個月有1000元補助，如果生病可以看病，平時則可以與三五好友搭計程車外出買菜、觀光，老人家擁有更多健康，計程車駕駛也會因長輩消費，有新的收入改善家庭經濟，並且增加就業機會，形成政策「善的循環」，創造更多投資效益。