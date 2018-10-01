藍營台北、基隆簽空污對策承諾書 獨缺侯友宜

丁守中及謝立功今天響應空污對策，唯獨缺了新北市長參選人侯友宜。（記者鍾泓良攝）

2018-10-01 15:30

〔記者鍾泓良／台北報導〕前行政院長張善政、國民黨台北市長參選人丁守中及基隆市長參選人謝立功今天於台北市國民黨部召開記者會，共同簽署承諾，表示接下來將針對空氣污染推動對應政策，包括補助市民及高風險職業肺癌篩檢。然而北北基獨缺人口最多、範圍最大的新北市長參選人侯友宜，張善政連忙解釋，自己上午先在中部推動連署，而丁、謝兩人是推響應的第一炮，認為侯可以當響應的第2、3炮。

張善政今天上午先與台中市長參選人盧秀燕、雲林縣長參選人張麗善、南投縣長參選人林明溱及彰化縣長參選人王惠美簽署承諾書，而下午再與丁守中、謝立功共同宣示，未來擔任地方首長後將會補助40歲以上、3年內無肺癌篩檢的市民一半篩檢費用；廚師、司機、低收入戶等將可補助全額補助。

然而，同一時間侯友宜與盧秀燕正在板橋聯合造勢，讓連署場合獨缺人口最多、面積最大的新北市。張善政說明，一開始邀請中部地方首長參加，而丁守中跟謝立功是外縣市第一個響應的，表示很短的時間內不可能邀集國民黨其他縣市參選人作這件事情，認為丁、謝已打響第1炮，接下來侯可以當第2、3炮。

丁守中說，張善政是他的競選辦公室主委，所以他願意馬上響應，「其他有沒有響應我不曉的」，對於盧秀燕北上與侯友宜下午聯合造勢，丁守中則說自己不曉得。

而中選會近期針對空污公投連署書有些意見，張善政受訪說，中選會對空汙、以核養綠公投態度都不公正，張更說，盧秀燕轉達送進去48萬份聯署書，中選會卻說跑出49萬份，認為民政黨政府從促轉會、中選會到監察院都沒有公信力都蕩然無存，只有2020年換人執政才能解救。

丁守中補充，48萬份連署書多出1萬多份，「幽靈連署書」是從哪裡變出來的，要求中選會清楚交代。