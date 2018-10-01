藍營擬提立院版「吳音寧條款」 要求到立院備詢

2018-10-01 15:15

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北市農產運銷公司總經理吳音寧拒絕至台北市議會備詢，戰火延燒至立法院，國民黨立委曾銘宗逼問農委會主委林聰賢有沒有信心邀吳來立院備詢，更傳出國民黨團將在2週內提出立院版的「吳音寧條款」，並列優先法案，強烈要求吳到立院備詢。

立法院經濟委員會今日邀請農委會進行業務報告。國民黨立委曾銘宗以國營事業管理法第3條「政府資本未超過50％，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並備詢」，指吳音寧是農委會推薦的總經理，要求農委會發文邀請吳音寧至立院備詢。

農委會主委林聰賢表示，可以發公文給北農，但依法吳音寧不是公股代表，無法要求吳一定要到。

曾銘宗說，吳音寧是農委會推薦，為什麼沒有信心？如果吳音寧不出席、不尊重農委會的公文，不覺得上面寫林聰賢，代表不把你看在眼裡，藐視農委會嗎？更指彰化銀行政府持股僅20%，都可以邀董事長和總經理來財政委員會備詢

林聰賢指出，北農的董事長和總經理是由農委會和北市府共聘，如果是要農委會在北農的公股董事來立院備詢，可以做到。

曾銘宗再詢問，吳音寧衍生很多重大爭議，早就不適任，要不是民進黨挺吳，不然早就下台了。詢問假設北市府想撤換吳音寧，有沒有意見？贊不贊成？是否會支持吳音寧？

林聰賢指出，那要看撤換理由為何。他說，應回歸事實，適不適任要回歸公司治理，全面檢視吳在業務上適不適合。他也提到，吳音寧已經被政治化、標籤化，對吳不公平，如果是北農的治理運作、業務推廣、績效表現可以作評估，北農是北市監督的市營事業，應交由北市府和市議會監督

主席鄭運鵬指出，要曾銘宗尊重經濟委員會召委，經濟委員會沒有發文，尊重召委和慣例，也直指，要經理人來備詢，過去問不太到相關慣例，更指聽不懂曾銘宗此舉是在幫台北市長柯文哲還是幫國民黨台北市長參選人丁守中。

國民黨將提「政府控制事業與團體管理條例草案」作為優先草案，將國營事業管理法規範以外、政府持股不到一半的事業及民間團體也納入管理，條文中將會要求董事長和總經理到立院備詢。