林右昌小學五年級就助選 對象竟然是....

連任八屆市議員、被譽為基隆市議會「媽祖婆」的鄭林清良，今天最後一次總質詢；總質詢結束後，市長林右昌（左）找來秘書長李銅城（右），特地與鄭林清良合影留念。（記者俞肇福攝）

2018-10-01 14:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌小學五年級時，就曾經當助選員，幫忙發選舉文宣；而這個讓林右昌幫忙發文宣的不是別人，是被譽為基隆市議會「媽祖婆」、基隆市議會最資深議員鄭林清良。

鄭林清良今天在議會做最後一次總質詢。70歲的她從1986年擔任市議員，蟬聯8屆議員寶座，被譽為基隆市議會「媽祖婆」的她，對於安樂社區一期國宅都更案未能在議員任期內完成，對選民請託深感抱歉，她希望市府團隊，能早日讓安樂社區一期國宅都更案通過。

鄭林清良說，1983年她先參選七堵區鶯歌里長，一屆里長3年任期屆滿轉換跑道參選議員，沒想到一做就當了8屆議員；她表示，一張選票一世情，為了不辜負選民支持，她任內爭取長樂國小興設，解決國家新城學生就近入學問題，多年來關注教育，努力替學生爭取福利，替市民做服務，她感謝鄉親給她機會。

鄭林清良還爆料說，當年她參選，林右昌的媽咪與她義結金蘭，林右昌媽媽帶著就讀小學五年級的林右昌到她服務處，她請林右昌幫她發競選文宣；沒想到，多年過去，林右昌貴為基隆市長，她在議會質詢林右昌，真是人生如戲戲如人生。