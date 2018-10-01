挺中央三大顧農民政策 黃偉哲力推台南成台灣農業典範

2018-10-01 14:27

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院長賴清德於9月30日提出三大農業政策，推出農民職災保險、農業保險及農民年金，從各面向支持農民。對此，民進黨台南市長參選人黃偉哲今天表示，台南是全台灣農戶數最多的縣市，農漁特產是台南的特色，他全力支持行政院照顧農民的政策，希望透過中央挹注資源、地方輔導農民的形式深化農業的發展。

黃偉哲強調，台南有得天獨厚的農漁業環境，他若入主市府要讓台南成為台灣的農業典範。

黃偉哲表示，台南的農戶逾9萬戶，耕地面積也逾9萬公頃，水產面積1萬

3000多公頃皆為全台之最，台南的農業發展可以說是台灣的指標。他推出農業產業聯盟、品牌在地化、建立農漁冷鏈雙核心、行銷國際等政策是地方政府能著墨的，整體資源還是要看中央政府對農漁業的規劃，他很高興看到行政院這樣重大的政策聲明。

黃偉哲強調，中央將投入50億農業保險基金以永續發展，農保甫上路許多理賠率還須精算，前期理賠率波動甚大，若無政府支持，保險業者可能因不斷賠錢而退出。黃偉哲指出，農民年金更是一個重大的突破，因為農業的性質特殊，退休後的生活若無制度保障相當不易，透過專門的年金制度能讓農民更安心，而農民職災保險已在五月立院通過修法納入，也是對農民的保障。

黃偉哲表示，台南有關廟鳳梨、學甲虱目魚、玉井芒果、白河蓮子等聞名國內外的農特產品，是台灣最大的農業縣市，他非常支持中央照顧農民的政策，更希望未來若有幸入主市府，能順當地推動規劃中的許多農業政策，在地方輔導技術、中央投入資金的模式下讓農民得到更妥適的幫助，更要讓台南成為台灣農業的示範標竿。