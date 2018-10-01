嘉市議會臨時會狀況多 府會上演攻防戰！

嘉義市長涂醒哲舉手向主持大會的議長蕭淑麗提出異議。（記者丁偉杰攝）

2018-10-01 14:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會今天上午進行北排、盧山橋等市政討論議程，議員張榮藏因認為工務處長李建賢不在乎議會監督，再度於質詢時間內將李請出議場，議員黃秋澤引述前嘉市衛生局長黃維民的《討貪檄文》提及對市長涂醒哲諸多指控，引起一場府會攻防戰！

涂醒哲在議事進行時，舉手向主持大會的議長蕭淑麗提出異議，要求蕭應依制止，蕭認為內容提及嘉市採用九價子宮頸癌疫苗採購案等疑雲，屬議員討論市政範疇，且有人具名檢舉，涂若認為遭抹黑，應循法律途徑討回清白。

不過，涂有備而來於休息時間拿出資料向媒體指出，市府日前函文內政部釋疑縣（市）議會得否於臨時會議事日程安排市政討論，內政部函文指出，縣（市）議會如於臨時會議事日程安排市政討論，應以討論特定市政議題為限，不得比照質詢議程安排固定時段的詢答，且詢問事項應以與該特定市政議題相關者為主。

涂更出示「嘉義市議會議事規則」第43條，指議員質詢如近於攻訐侮辱被質詢人，主席應制止，如制止無效者，主席得令其退出會場，情節重大者，並得移請紀律委員會處理。

涂醒哲認為，疫苗採購等案已經檢調調查過，嘉義地檢署查無不法簽結，議員相關質詢已違反議會自訂規範，蕭議長卻推稱屬市政議題；另，涂認為黃維民所提內容不實，操作手法如同製造「假新聞」，他不予評論。

市議會秘書長李佩玲回應說，大法官會議釋字第735號「不信任案於臨時會提出案」已經宣告違憲，且地制法對於地方議會臨時會的規定，亦未限制臨時會得審議的事項，換言之，市府拿出的函釋與此有嚴重牴觸，議會正研議中。