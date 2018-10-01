綠營批藍營公投連署造假 林佳龍：最錯誤的示範

2018-10-01 14:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕立委盧秀燕領銜的「反空污公投」死人連署比例高、造假多，多位台中市民進黨議員今日在總質詢批評盧「死不認錯」，還要死人申復恐得「觀落陰」；市長林佳龍回應，作弊被抓應先道歉，現竟大吵大鬧反而指責別人，是最錯誤的示範，令人感慨。

綠營議員何文海說，台中火力發電廠從興建到火力全開，全由國民黨縣市長執政，盧秀燕竟還有臉提出反空污公投來騙選票，而且出現「死人連署」的奧步，遭受外界質疑還死不認錯，盧一點擔當也沒有。

綠營議員邱素貞、陳淑華、翁美春、張芬郁、謝明源也批評，「死人連署」反空污公投已涉及偽造文書罪，盧秀燕竟還要求中選會提供申復機會，這是今年選舉的怪現象；綠營議員蕭隆澤對此嘲諷，若要死人申復恐得「觀落陰」。

林佳龍表示，公民投票「死人連署」比例高、造假多，已經背離常理，就像是考試作弊被抓到，應該先道歉認錯、乞求社會原諒，而不是大吵大鬧指責別人，這是最錯誤的示範，更損傷公投正當性，令人非常感慨。

對此，國民黨議員楊正中、顏莉敏則說，反空污公投的連署份數只看到中選會公佈的數據，藍營很難完全相信其精確性和公正性，民進黨議員只在議場監督在野黨的市長候選人，不監督執政者，更是惹人議論，市民自有公斷。