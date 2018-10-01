公園管理一條鞭添變數？ 彭振聲：若組織法未修、主張還回

2018-10-01 13:44

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲上任時推動政策一條鞭，將原本區公所管理的鄰里公園及八米以下道路全部挪回工務局管理，公園處今天於台北市議會工務委員會審議預算時，工務局長彭振聲會中稱，「我工務局認為應該要還給區公所。」彭振聲進一步解釋，因為現在公園處組職條例未修正，若繼續無法修，個人意見就是還給區公所。工務委員會因此對預算加上附帶決議，要求工務局檢討如何還回。

北市府兩年前原本由區公所管理的鄰里公園及八米以下道路全部挪回工務局管理，許多里長兩年來都抱怨公園、道路回歸市府維管後，許多狀況都無法即時改善，紛紛要求回歸區公所管理。

彭振聲會中說，公園處進行維護工作都沒有問題，表示過去區公所在管時，技師、課長、主任秘書及區長都會共同去維護公園，但給工務局後就只是一個管理所主任在管，而一個管理所主任要管兩個區，有時候無法派出層級高的同仁到場處理，里長會抱怨處理層級不夠高；至於8米巷道是否要還給區公所，彭則說8米巷道狀況少，局內還可以負荷。

彭振聲受訪時說明，以前想得很簡單，把區公所辦理鄰里公園的人撥給公園處，但實質上是把技工給公園處，里長仍認為處理層級太低，里長就不開心，覺得不被尊重。

彭振聲說，過去他都有跟市長反映，但市長目前仍朝向維持一條鞭管理，所以採取作法並非還給區公所，而是啟動組織規程修正；但彭個人仍主張，因為組織規程歷年來都無法修，如果最後組織規程無法修正，那就該還回去，但也坦言現在沒有跟民政局討論過。