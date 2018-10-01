斗六市長參選人林慧如提榮耀斗六10政見

斗六市長參選人林慧如提出榮耀斗六10大政見。（記者林國賢攝）

2018-10-01 13:17

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨斗六市長參選人林慧如今天在縣長李進勇等人陪同下發表榮耀斗六10大施政目標，表示將全力建設斗六，讓全世界看見斗六，成為雲林之窗。

林慧如提出服務品質、環境衛生、社會福利、教育紮根、交通治水、城市風光、產業就業、體育推廣、歷史文化、社區發展等10大政見，承諾清廉勤政，榮耀斗六。

林慧如強調，她會與中央與縣政府積極配合鐵路立體化、雙鐵便捷接駁、雲林溪掀蓋、遊客服務中心、國民運動中心等建設，還有改善市容環境、空污、淹水、交通等問題，並透過農村再生計畫活絡市郊農村，發揮斗六市公所應有的功能與角色，去做好每件事。

下屆斗六市共有林慧如、林聖爵、陳明章與黃劭偉等4人參選。

國民黨提名的林聖爵提出延續斗六農產行銷、設置運動發展基金、輔導各級學生補助、推動宗教藝術文化等政見。

陳明章提出全市推動參與式預算審議民主、增設市立托兒所、打造鐵馬友善城市、設立區域型綜合市場、規畫新住民廣場、設立城市櫥窗、成立斗六市青年議會推動小組、建立社區陪伴網、成立循環經濟附屬專責單位、專才技職培訓委員會等。

黃劭偉提出重建斗六市西市場、不募款、公所遇缺公開招考（中低收入戶及單親家庭加分）、里長有監工權、斗六市政分層負責等政見。