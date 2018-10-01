蔡英文接見在台天主教神職人員 感謝對台灣付出的愛與貢獻

2018-10-01 13:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「在台灣服務奉獻之天主教資深外籍神職人員」，感謝他們對台灣付出的愛與貢獻，並表示，為回報天主教神職前輩，政府透過「馬偕計畫」及《國籍法》，提供生活上的優惠，能夠透過這個管道歸化為中華民國國籍，讓台灣也能夠照顧大家。

蔡英文致詞時表示，在場的天主教前輩們，在台灣服務奉獻的年資，加起來超過1200年，平均每個人在台灣服務的年資有36年，對此奉獻的精神，持之以恆、對台灣的愛和照顧，她由衷的感謝。

蔡英文提到，各位天主教前輩們投入在公共服務的耐心和愛心，遍及了醫療、教育、婦女、老人、以及身心障礙族群等領域，對整個台灣社會的進步，有很大的貢獻。

蔡英文指出，她的最佳夥伴－陳建仁副總統就跟大家一樣，都是虔誠的天主教徒。他們一起從事公共事務，也一起為台灣社會服務。在共事的過程當中，她深深感覺到他受天主教的影響，讓他在處理事情上，除了有科學家的理性，也有滿滿的愛心與耐心。這個經驗，也讓她對訪賓有更高的敬佩。

總統提及，在場的前輩中，有來台灣已經57年的周寧慧修女，她在新竹縣市等偏鄉地區，為幼兒教育、弱勢族群服務，造福了偏鄉的孩子們。

還有，1958年就來到台灣，也是現場來台灣最久的曾顯道神父，則是在台中清水，投入教育工作，關懷弱勢家庭跟移工，而且定期到監獄關懷受刑人。他在台灣服務的時間，已經長達60年，真的很不簡單；滿詠萱修女，發揮藥劑師的專業，來台灣照顧腦性麻痺重殘者，長期為嘉義的身心障礙者及弱勢族群付出，因此得到醫療奉獻獎的肯定。

蔡英文說，因為時間的限制，沒能一一說出大家的事蹟，表示感謝。不過，他們每一位對台灣的貢獻都一樣偉大，她要代表國家，向在場或是不在場的前輩們，表達最高的敬意。

針對來台天主教前輩的奉獻，蔡英文感性地說，各位在台灣最匱乏的時代，與台灣人在一起，照顧台灣、為台灣耕耘。現在台灣也應該要回報大家。目前，天主教大約有167位前輩，透過「馬偕計畫」得到一些生活上的優惠和照顧。像是搭乘大眾運輸、進入公立風景區、文教設施的優待，或是得到長期照顧的服務。

蔡英文接著提到，政府也在2年前修正《國籍法》，讓對台灣有特殊貢獻的外國人，無需放棄原有國籍，也能歸化為中華民國國籍。像是去年為我們領唱國歌，也是第一位取得台灣身分證的甘惠忠神父，或是今天在場，由行政院賴院長頒發身分證給他的吳道遠神父，都是最好的例子，歡迎其他有意願的前輩們，能夠透過這個管道成為台灣人，讓台灣也能夠照顧大家。

訪賓一行由教廷大使館臨時代辦高德隆（MONSIGNOR SLAĐAN ĆOSIĆ）等陪同。