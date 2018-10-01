酸柯「忘了」是否簽同意辯論 姚文智：你智商不是很高嗎？

2018-10-01 13:23

〔記者周彥妤／台北報導〕爭取連任的台北市長柯文哲，面對對手頻邀辯論，始終不理會，對登記參選時是否簽署同意公辦政見辯論會，更稱「簽什麼都忘記了」。民進黨市長參選人姚文智今砲火猛烈酸回，說「忘記了」是什麼意思？但若忘了也無妨，現在記得還不遲，好不好？「重新開啟你的記憶，你智商不是很高嗎？」

姚文智今天上午召開「基隆河谷廊帶改造，打造流行產業聚落」記者會，會後媒體聯訪談到，有何策略可以號召更多綠營民眾表態支持？姚說，這個選舉要爭取所有台北市民支持，但是支持的同時，要讓大家信賴，我們畢生在政治上的價值與信念為何。

姚文智表示，透過這樣的方式，讓所有台北市民了解我們對首都的願景，民調我們都會參考，但是透過一步一腳印的方式，記者會一場場開，讓愈來愈多人了解我們的想法，其實自己對支持者逐步回流，或是讓更多市民知道我們對城市的願景與用心，在三足鼎立下，相信我們會取得勝利。

媒體追問，如何把與柯重疊的綠色票源，導向支持自己？姚說，這就是選舉的過程，特別在這裡呼籲柯應該站出來辯論，不太懂選委會參選登記之際，參選人都簽署政見會及辯論會的文件，說「忘記了」是什麼意思？

姚說，如果柯文哲忘記填什麼沒關係，我們再幫你想起來，現在有很多媒體要主辦，其他參選人包括國民黨丁守中、無黨籍李錫焜都希望可以辯論，自己也認為選民期待參選人面對面把問題講清楚。

姚強調，既然柯市長登記忘了就算了吧，但是我們現在幫你提醒可以嗎？重新來一次OK嗎？也不是說忘記，就可以不要辯論，大家希望辯論，盼面對面釐清問題，柯若覺得別人好像抹黑，或是不理解其市政的用心之處，那大家辯論來了解嘛，不要用一些言語說「忘記了」，忘記了可以重來，現在記得還不遲，好不好？

姚文智再籲柯，「重新開啟你的記憶，你智商不是很高嗎？」更請現場電視台媒體邀請柯，「我姚文智都記得政見會和辯論會，都是填最多場次，配合所有參選人最多場次，那你忘記了沒關係，我們提醒你，我們重新來，好不好？」姚文智完全配合，愈到中秋分外明，現在中秋又過了，不辯就不明，那麼大家是不是該展開辯論？

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