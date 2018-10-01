潛艦國造技術顧問資格遭疑 立委批黑箱

政府正推動「潛艦國造」政策，圖為台船公司佈置的潛艦國造立體模型。（資料照）

2018-10-01 12:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府正推動「潛艦國造」政策，但有媒體報導指出，設立於直布羅陀的Gavron Limited公司，竟獲得台船潛艦技術顧問合約。對此，國民黨立委江啟臣除質疑此案有黑箱之餘，亦擔憂該案成為下個慶富獵雷艦案。海軍參謀長李宗孝表示，潛艦國造案比較特殊，而GL公司有依照政府採購法招標，符合規定，「簡單地講，只有它有輸出許可。」

立法院外交及國防委員會今日審查國防部、退輔會預算凍結案，並邀相關官員列席備詢。江啟臣表示，上週有媒體報出來，台船找不知名的公司當技術顧問，這公司卻疑似沒公開招標，不知如何拿到此標案，「一個6億的技術顧問公司，我們問台船，台船說那是機密，哇！你們（國防部）都列機密預算，這在搞什麼？」

江啟臣也說，難道國防部現在真的在做「國防布」？他說：「我們完全支持國防預算，但如用這種黑箱作業方式，將案子委外，那家公司再說是機密，我們完全監督不到」，他要提醒國防部、海軍，不要肇生下個慶富案、獵雷艦案。

李宗孝答詢表示，潛艦案比較特殊，和其他案子不一樣，GL公司按照「政府採購法」，台船有公開招標，GL符合規定，簡單地講「只有它有輸出許可」。李說，經過這麼多的努力，現在已經略具雛形，剩下的細節不宜公開說明，但立委有要更詳細的資訊，再跟委員報告，請委員支持。

另外，陸軍有意向美國採購M1A2戰車，但相關經費編列於機密預算，江啟臣質疑，美方是否已答應售我M1A2戰車？該案成功率多少？軍備局長房茂宏表示，目前已向美方提出要價書。陸軍參謀長楊海明表示，對於戰力提升，我方會極力爭取，也不會將相關預算挪作他用。