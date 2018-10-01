苗議長游忠鈿出殯 破億名車隊伍開道送行

已故國民黨籍苗栗縣議長游忠鈿告別式現場，十輛勞斯萊斯、賓利等名車送行。（記者鄭名翔攝）

2018-10-01 12:35

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣議長游忠鈿上月8日因病過世，今早舉行公祭告別式，國民黨主席吳敦義、秘書長曾永權、立法委員許淑華、陳超明、徐志榮、前立委顏清標、前縣長劉政鴻、縣長徐耀昌等各方政要皆出席，來自全國各地的議會、黑白道兄弟近萬人也都到場送議長最後一程，出殯隊伍由10輛勞斯萊斯、賓利名車，共上億車價隊伍開道，場面莊嚴隆重。

告別式上，由國民黨中常委林常德、前縣長劉政鴻、立委陳超明、徐志榮將黨旗覆蓋在靈柩上，並由國民黨苗栗縣黨部主委林祥川致送黨旗覆棺證書；苗縣府一級主管、苗栗縣議員、18鄉鎮市首長、各級民代幾乎全數到齊。

游忠鈿從政29年，連任3屆苗縣議長，但近年兩度中風，長期臥病在床，上月8日病情急轉直下辭世。劉政鴻介紹生平時表示游極重義氣，擔任議長期間大力協助縣政推動，多次為縣民北上向中央爭取建設，如今離世令人十分不捨。

而之前為選戰撕破臉的前後任縣長劉政鴻、徐耀昌今日也難得同台，短暫握手致意，暫釋前嫌送別議長。

游生前為人海派，交友廣闊，今早吳敦義以黨主席身分送游最後一程，各地政要也皆出席。此外另有許多道上兄弟到場，告別式上湧進近萬人，頭份警方也到場部署蒐證，避免節外生枝。

出殯車隊由10輛勞斯萊斯、賓利等名車開道，護送游忠鈿至後龍福祿壽生命園區走完人生最後一程。而游忠鈿妻子張淑芬則接續丈夫政治使命，投入此次議員選舉，強調將延續丈夫為鄉親服務的精神。

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